Объявить Курильские острова частью Японии предлагает глава оппозиционной Коммунистической партии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — сказал Косачёв.
Сенатор считает, что не стоит «уделять этому заявлению повышенное внимание».
«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — уверен он.
Косачёв также добавил, что по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ «идёт кропотливая работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора».
Источник: RT
Второе такое месторождение есть только в США.
Так что это интерес не сколько политический, сколько экономический.
Но об этом почему то постоянно умалчивают.
Проведите опрос жителей Курил, под какой юрисдикцией они хотят жить-сильно удивитесь...
Патриотизьмом вонять хорошо издалека... Выбор между клоакой и цивилизацией предсказуем и очевиден.
Большую озабоченность....