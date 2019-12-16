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Объявить Курильские острова частью Японии предлагает глава оппозиционной Коммунистической партии

11:04 16.12.2019 Фото: pixabay.com
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Константин Косачёв считает, что не стоит уделять этому заявлению повышенное внимание:«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — уверен он.

Объявить Курильские острова частью Японии предлагает глава оппозиционной Коммунистической партии
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — сказал Косачёв.

Сенатор считает, что не стоит «уделять этому заявлению повышенное внимание».

«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — уверен он.

Косачёв также добавил, что по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ «идёт кропотливая работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора».

Источник: RT

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От редакции

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Аноним, 16 декабря 2019 11:35
На курильских острова есть месторождения минерала, незаменимого для энергетики.
Второе такое месторождение есть только в США.
Так что это интерес не сколько политический, сколько экономический.
Но об этом почему то постоянно умалчивают.
Аноним, 16 декабря 2019 12:15
"Сам не ам, и японцам не дам..."

Проведите опрос жителей Курил, под какой юрисдикцией они хотят жить-сильно удивитесь...
Патриотизьмом вонять хорошо издалека... Выбор между клоакой и цивилизацией предсказуем и очевиден.
Аноним, 16 декабря 2019 12:27
Вы у себя в квартире для начала проведите. Для предсказуемого вызова сантехника.
Аноним, 16 декабря 2019 13:02
Вызывает озабоченность состояние вашей головы, если вы на призыв узнать мнение жителей территории начинаете интересоваться состоянием чужой квартиры...
Большую озабоченность....

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