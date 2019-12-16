Пырнул соседа ножом в поясницу пьяный житель Бердска

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Пьяные выходные: в гневе вонзила нож супруга в грудь жителя Бердска

15 декабря в 17.30 в Бердске в городскую клиническую больницу из своего дома по улице Котовского бригадой скорой помощи был доставлен 45-летний мужчина с проникающим колото-резанным ранением поясничной полости. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 30-летнего ранее не судимого мужчину, который является потерпевшему дальним родственником.

Было установлено, что подозреваемый, проживающий в одном доме с потерпевшим, в ходе возникшей ссоры во время совместного употребления спиртного нанес последнему ножевое ранение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.