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Пырнул соседа ножом в поясницу пьяный житель Бердска

11:24 16.12.2019 Фото: pixabay
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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Пырнул соседа ножом в поясницу пьяный житель Бердска
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15 декабря в 17.30 в Бердске в городскую клиническую больницу из своего дома по улице Котовского бригадой скорой помощи был доставлен 45-летний мужчина с проникающим колото-резанным ранением поясничной полости. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 30-летнего ранее не судимого мужчину, который является потерпевшему дальним родственником.

Было установлено, что подозреваемый, проживающий в одном доме с потерпевшим, в ходе возникшей ссоры во время совместного употребления спиртного нанес последнему ножевое ранение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

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От редакции

Перепил?

Аноним, 16 декабря 2019 12:15
Скукота

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