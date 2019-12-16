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Образование / Общество

В 25% российских школ введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков

13:34 16.12.2019 Фото: pxhere.com
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Запрет на использование телефонов в школе поддерживают более 60 % школьников, 89 % родителей и 90 % педагогов.

В 25% российских школ введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков
Ограничение на использование телефонов во время уроков должно касаться не только учеников, но и учителей

Более 10 тыс. школ России запретили использование мобильных телефонов во время уроков, сообщает  министр просвещения  РФ Ольга Васильева.

Уточняется, что в Белгородской области, Северной Осетии и Ингушетии такой запрет введен уже в 100% школ. Более половины учебных заведений запретили использовать на занятиях телефоны в Марий Эл, Удмуртской республике, Пермском крае, а также в Кемеровской, Курганской, Магаданской и Свердловской областях.

Как отмечается, результаты проведенного летом социологического опроса показали, что такой запрет поддерживают более 60 % школьников, 89 % родителей и 90 % педагогов.

По мнению министра, ограничение на использование телефонов во время уроков должно касаться не только учеников, но и учителей.

Источник: АиФ

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