Получил удар ножом от родственника житель Бердска

Пострадавший находится в реанимации.
Пострадавший находится в реанимации.
— В процессе драки 31-летний хозяин дома взял нож и ударил своего 45-летнего гостя в левую часть поясницы, — пояснил Альберт Викторович.
Пострадавший был доставлен в реанимацию бердской городской больницы с колото-резаной раной, ему уже сделали операцию. А напавший на него родственник сейчас находится под арестом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 п.з УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением ножа). Подозреваемый не был ранее судим, но был довольно частым гостем бердской полиции, куда его доставляли за злоупотребление спиртным, к тому же у бердчанина скопилось много неоплаченных штрафов.