Призывают обезопасить своих детей в зимние каникулы жителей Бердска

Наибольшее число ДТП с участием детей, по информации ГИБДД по Новосибирской области, происходит в школьные каникулы и праздничные дни.
Наибольшее число ДТП с участием детей, по информации ГИБДД по Новосибирской области, происходит в школьные каникулы и праздничные дни.
С началом школьных каникул у детей появляется больше свободного времени, которое, к сожалению, не всегда контролируют взрослые. Именно в этот период, как показывает статистика управления ГИБДД по Новосибирской области, возникает риск возникновения ДТП с участием детей. Чтобы привлечь к этой проблеме внимание и предотвратить детский травматизм, с 16 по 27 декабря во всех школах и детских садах области пройдёт декадник «Внимание, зимние каникулы!», организатором которого выступило учреждение дополнительного образования «Автомотоцентр».
— В рамках декадника в школах и детских садах области вместе с новогодними мероприятиями и утренниками будет проходить и профилактическая работа по безопасности дорожного движения школьников и детсадовцев, — пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Центр детского технического творчества «Автомотоцентр» предлагает школьникам принять участие в таких мероприятиях, как всероссийская интернет-акция «Безопасность детей на дороге» и флэшмобе «Засветись, Новосибирская область». Для педагогов и волонтёров тоже есть предложения: провести с воспитанниками дополнительные занятия и инструктажи по соблюдению правил дорожного движения, а также провести родительские собрания по вопросу усиления контроля над детьми в дни школьных каникул.
Как сообщила Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирской области, в преддверии зимних школьных каникул сотрудники региональной Госавтоинспекции вместе с волонтерами отряда «ЮИД» провели в Бердске профилактическое мероприятие «#Безопасная дорога пешехода!».
Юным и взрослым участникам движения на улицах города рассказали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Напомнили правила безопасного перехода проезжей части, как в зоне обозначенного пешеходного перехода, так и при его отсутствии.
Согласно сводкам аварийности на дорогах Бердска за 11 месяцев текущего года зарегистрирован 21 факт наезда автотранспорта на пешеходов, в числе которых девять несовершеннолетних детей и подростков получили травмы различной степени тяжести.