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Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года

21:18 16.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января, пишут РИА Новости.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.
Новый закон продлевает заморозку отчислений еще на год — до 2022-го включительно. Также устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.
При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

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От редакции

А кто-то понимает, что такое накопительная часть пенсии? Ее уже давно морозят.

Аноним, 16 декабря 2019 21:43
Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета. Это на каком языке Путин говорит?. Я на заводе тридцать лет отпахал. Завод выкупили китайцы. Мне 60. До новой пенсии походу не доживу. Че он буровит?
аноним, 16 декабря 2019 22:13
НВР. Накопительная часть пенсии это реальные деньги - 6% от зарплаты, которые должны были пойти в НПФ и там как на депозите должны идти на эти деньги проценты. И при выходе на пенсию у пенсионера есть накопленный капитал, которым он может распоряжаться как хочет, а если не доживет до пенсии то эти деньги он может завещать. Заморозкой накопительной части просто воруются эти деньги и начисляются будущим пенсионерам абстрактные баллы. Вобщем еще 4 года обворовывания населения "удачи вам, и хорошего настроения" как обычно

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