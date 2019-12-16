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Opel запустил старт продаж своих авто — новинок в шести городах России

21:42 16.12.2019 Фото: pxhere.com
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Авто поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань и Ставрополь.

Opel запустил старт продаж своих авто новинок в шести городах России
Возвращение Opel российский рынок почти со 100% вероятностью не заметит

Первые модели Opel для России можно приобрести всего в шести городах России. Как сообщила компания, микроавтобус Zafira Life и кроссовер Grandland X «поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань и Ставрополь».

В целом до конца года немецкую марку в России будут представлять 11 дилеров в восьми городах. Помимо перечисленных, это Тюмень и Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. При этом в Санкт-Петербурге у Opel будет два салона, а в Москве — три.

Как обещают в компании, общее число партнеров удвоится уже в следующем году, а затем продолжит расти.

Напомним, на старте продаж Opel предложил россиянам две модели. Переднеприводный городской кроссовер Opel Grandland X представлен в трех комплектациях с турбированным 150-сильным мотором объемом 1,6 литра и 6-диапазонной АКПП. Цена на автомобиль уложилась в диапазон от 1 799 000 до 2 199 000 рублей. Opel Zafira Life вышел на рынок с двумя вариантами кузова и безальтернативным дизельным мотором 2.0 на 150 л.с. с тем же «автоматом». Его цена — от 2 549 900 до 2 999 900 рублей. Во второй половине 2020 года линейку пополнит грузовой фургон Opel Vivaro.

«На фоне локализованных полноприводных японских, корейских и европейских конкурентов, которые дешевле, богаче и мощнее, возвращение Opel российский рынок почти со 100% вероятностью не заметит. Марка однозначно попадает в разряд нишевых автомобилей для фанатов бренда», — предположил эксперт, главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников.

Напомним, владевший немецким брендом американский концерн General Motors в марте 2015 года закрыл производство автомобилей в Санкт-Петербурге, а выпуск моделей Opel на калининградском «Автоторе» был завершен в феврале 2015-го. В декабре того же года компания объявила о прекращении продаж своих автомобилей в России. Возвращение состоялось спустя 4 года.

Источник: РГ

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