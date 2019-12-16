Чем удивить девушку на Новый год?

Вам есть, что сказать своей возлюбленной? Напишите это своим почерком, а затем закажите гравюру на позолоченном браслете.

Чемодан для путешествий точно пригодится молодой девушке, ведь все еще впереди и время для поездок только начинается Если ваша история поиска в Google на 90% состоит из запросов «лучший подарок для девушки» и «что подарить любимой на Новый год», то можете, наконец, вздохнуть спокойно: вы попали по адресу!

Мы знаем, что найти идеальный подарок для близкого вам человека может быть очень и очень трудно, если не сказать больше. Но хотите — верьте, хотите — нет, но выбрать бюджетные подарки, которые покажут всю вашу любовь и заботу, реально. Они собраны здесь!

Худи-одеяло

Забота о ее комфорте и здоровье — это ли не самое лучшее проявление любви? Подарите своей девушке плюшевую, теплую и огромную толстовку, больше напоминающую одеяло, чтобы температура за окном перестала ее волновать раз и навсегда.

Бокс с корейскими масками

Каждая девушка знает, что корейские маски — это настоящее чудо! Они отлично справляются со своей задачей, делая кожу более здоровой и сияющей. Так станьте же для нее «поставщиком» чудес!

Массажер для шеи и плеч Шиацу

Этот массажер предлагает три скорости и три автоматические программы, которые доставят ей массу удовольствия и помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Стильный дорожный чемодан

Скорее всего, стильный чемодан пригодится каждой молодой особе, ведь вся жизнь еще впереди и путешествия так и манят юную даму. Чемодан станет далеко не лишним поводом поскорее отправиться в долгожданный отпуск.

Пиала для украшений

Выбрать красивую пиалу, которая выглядит дорого, но стоит меньше 500 рублей — несложно. Ваша девушка поставит ее на ночном столике и сможет складывать в нее свои украшения перед сном.

Набор косметичек

Она сможет положить косметичку нужного размера в сумочку, чтобы, в случае необходимости, на ходу подправить макияж.

Набор ароматных свечей 2 в 1

Двойной подарок в студию! Когда свеча закончится, емкость для нее можно залить кипятком, дать постоять и вуаля: сосуды становятся милыми горшками для суккулентов.

Украшение на шею с ее инициалами

Персонализированные подарки всегда ценятся больше. Показательный пример: украшение на шею с инициалами вашей девушки заставит ее упасть в обморок. Благо, сейчас есть много интернет-магазинов, которые быстро и недорого создадут такую красоту.

Браслет с надписью

Вам есть, что сказать своей возлюбленной? Напишите это своим почерком, а затем закажите гравюру на позолоченном браслете. Поверьте, это точно тронет ее сердце!

Столик-полка для ванной

Она любит принимать ванну? Превратите этот процесс в настоящую СПА-процедуру, подарив ей удобную подставку для ванных принадлежностей. Она сможет ставить на нее свои любимые арома-свечи, чай, еду или даже телефон, чтобы смотреть сериалы.

Источник: Хочу