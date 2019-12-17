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Глава Роскосмоса: Могут разрушиться недострои космодрома Восточного

10:15 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Степень готовности недостроев — от 10 до 90 %. Сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.

Глава Роскосмоса: Могут разрушиться недострои космодрома Восточного
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный, < ...> эта задача, я уверен, будет выполнена», — сказал он.

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо. Как уточнил глава госкорпорации, эти объекты будут достраивать параллельно с работами над второй очередью.

По словам Рогозина, проблема также в том, что приходится восстанавливать проектную документацию, которая осталась от предыдущего подрядчика.


Строительство космодрома

Восточный — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Предполагается, что он обеспечит независимый доступ страны в космос по всему спектру имеющихся задач.
Объект строится с 2012 года в Амурской области, в междуречье рек Зея и Большая Пера, в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. В этом году завершилось возведение первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет «Союз» легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.

Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет «Ангара» (площадка 1А), а также для носителя «Иртыш» и сверхтяжелой ракеты.
На второй стадии возведения космодрома неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. Работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы успеть подготовиться к первому пуску «Ангары» в 2023-м.

Стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллиардов рублей. Сейчас за строительство ответственен «Роскосмос».
Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют «сотни миллионов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о возведении первой очереди космодрома, когда было похищено 11 миллиардов рублей.

Источник: РИА Новости

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