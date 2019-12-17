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Обновленный кроссовер Honda CR-V поступит в Россию во второй половине 2020 года

10:34 17.12.2019 Фото: wikipedia.org
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В настоящее время модельный ряд Honda в России представлен двумя кроссоверами: CR-V (от 2 млн 134 тыс. 900 руб.) и Pilot (от 3 млн 214 тыс. 900 руб.).

Обновленный кроссовер Honda CR V поступит в Россию во второй половине 2020 года
Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V

В 2020 году компания Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V. Первые машины появятся у дилеров во второй половине будущего года. Об этом сообщили аналитическому агентству в пресс-службе японской марки.

Ранее стало известно о том, что другой кроссовер Honda – Pilot не покинет российский рынок (сертификат Одобрения типа транспортного средства на него уже продлен), и никаких сокращений текущего модельного ряда марки в 2020 году не предвидится.

В настоящее время модельный ряд Honda в России представлен двумя кроссоверами: CR-V (от 2 млн 134 тыс. 900 руб.) и Pilot (от 3 млн 214 тыс. 900 руб.). По данным аналитиков, за 11 месяцев дилеры российские дилеры японской марки реализовали 1629 новых автомобилей, что на 64% меньше, чем годом ранее.

Источник: Автоновости дня

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