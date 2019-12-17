В каком месяце лучше и выгоднее купить новый автомобиль? В январе — подорожают все авто

Эксперты рекомендуют не ждать января и покупать автомобиль уже сейчас. По крайней мере, если есть возможность и выгодное предложение от дилера.

Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля

Еще недавно самым выгодным временем для покупки нового автомобиля был январь, когда оставшиеся машины прошлого года выпуска отдавали с самыми большими скидками. Почему сейчас ждать Нового года нет никакого смысла, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Дело в том, что большие скидки, которые действительно можно будет получить только за то, что автомобиль стал на год старше, теперь нивелируются прайсовым подорожанием. Последнее, в свою очередь, зависит от внешних факторов – желанием автопроизводителей хотя бы немного компенсировать курсовые разницы (между рублем и мировыми валютами) вследствие ослабления рубля и новыми мерами госрегулирования.

Например, уже с 1 января 2020 года в России повышаются ставки утилизационного сбора – в среднем на 110-111%. Сильнее всего это ударит по импортным машинам, которые ввозят в нашу из-за рубежа, но в конечном итоге все равно подорожают все – даже те, что успешно локализованы на российских заводах. И заметите вы это, только придя в автосалон, ибо афишировать грядущее подорожание, как это уже сделали Volvo, BMW и Chery, будут немногие.

Кроме того, с марта будущего года вступает в силу новый ГОСТ, подразумевающий выдачу автопроизводителями так называемой «этикетки энергоэффективности». И хоть в Минпромторге обещают, что появление нового сопроводительного документа не скажется на ценах, исключать этого пока нельзя.

Резюмируя все сказанное выше, эксперты рекомендуют не ждать января и покупать автомобиль уже сейчас. По крайней мере, если есть возможность и выгодное предложение от дилера.

Источник: avtonovostidnya.ru