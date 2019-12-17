За $5000 ищут желающего прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle

Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle, сообщает Lonely Planet.
Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.
Кандидату обещают пятиразовое питание. Кроме того, вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, специализирующегося на кофе, расслабляющие спа-процедуры и неограниченное количество бодрящего напитка.
Источник: РИА Новости
Мне. Я подал анкету.
я готов за 2000 дол прожить в замке
Вот будет подарочек на Новый Год