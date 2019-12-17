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За $5000 ищут желающего прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle

20:18 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.

За $5000 ищут желающего прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle
Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке

Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle, сообщает Lonely Planet.
Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.
Кандидату обещают пятиразовое питание. Кроме того, вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, специализирующегося на кофе, расслабляющие спа-процедуры и неограниченное количество бодрящего напитка.

Победитель конкурса сможет взять с собой близкого человека. Анкету необходимо подать до 21 декабря.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Кому повезет?

Евгений, 17 декабря 2019 13:34
НВР:
Мне. Я подал анкету.
мне: я предложил более дешевые условия для компании (разницу отдаю в виде взятки), 17 декабря 2019 18:36
мне: я предложил более дешевые условия для компании (разницу отдаю в виде взятки)
Nila, 17 декабря 2019 19:22
Вы являетесь резидентом США ИЛИ КОЛУМБИИ?
Аноним, 17 декабря 2019 14:58
5-разовое питание? Очень много. Отказ!
Аноним, 17 декабря 2019 15:49
подскажите пожалуйста как выйти на официальный сайт и заполнить анкету
Леночка, 17 декабря 2019 17:20
И в чём подвох? Все хотят.
Аноним, 17 декабря 2019 18:31
НВР:
я готов за 2000 дол прожить в замке
Наргиз, 17 декабря 2019 19:57
Я тоже подала...узнаем 30-го декабря
Вот будет подарочек на Новый Год

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