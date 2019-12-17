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Буксуют в снежной каше инвалиды-колясочники в центре Бердска

12:00 17.12.2019, Галина Панчева Фото: Марии Самусь
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После снегопадов инвалиды могут выбраться в город только с помощью помощников. Преодолеть неочищенные дороги нереально.

Буксуют в снежной каше инвалиды колясочники в центре Бердска
Немало дорог в Бердске после снегопадов стали непроездными для инвалидов-колясочников

С трудом вывозит со двора дома №22А по ул. К.Маркса супругу на инвалидной коляске житель Бердска.

— Из подъезда мы выезжаем без труда. Дворник чистит снег нормально. Мешают снежные валы, оставленные после прохода снегоуборочной техники. Выехать нереально. Мужу приходится задом меня тащить через снег — колеса застревают, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Мария Самусь.

В предыдущие годы с такми ситуациями Марии приходилось сталкиваться нечасто. Подобной слякотной зимы и не было. По словам бердчанки, инвалиду на коляске сейчас невозможно проехать по всему городу.

Невозможно проехать по снежной каше инвалиду-колясочнику
Автор видео Мария Самусь

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Бердска Евгений Шестернин поручил подчиненным в период снегопадов контролировать очистку подъездов к домам, где живут ветераны, инвалиды и больные бердчане. Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд для скорой помощи.

Напомним, в снегопады Центр муниципальных услуг обеспечил доступность проезда по 120 адресам, где живут ветераны, инвалиды и больные люди. Были проверены все подъезды. Есть еще места, где нужно поработать управляющим компаниям, сообщил на совещании чиновников 16 декабря замначальника УЖКХ Владимир Захаров.

Главврач бердской горбольницы подтвердила, что проблем проезда по адресам пациентов у водителей «скорой» не было как в многоэтажках, так и в частном секторе.

После звонка «Курьер. Среда. Бердск» замначальника УЖКХ сразу же записал адрес Марии Самусь и передал сведения в ЦМУ.

— Есть непосредственно два участка территории. Одна принадлежит управляющей компании, а значит и жителям, которые проживают по ул. К. Маркса, 22А. Этим занимаются одни люди. Что касается муниципальной территории, то ею занимаются другие люди. По сути дела, это единая служба, единая система, которую мы должны в городе создать, — подчеркнул Захаров.

По словам Владимира Юрьевича, за последнюю неделю он получил семь подобных звонков. Побывал по всем адресам. Не во всех случаях ситуация была однозначной.

Человеку с ограниченными возможностями помогут в любом случае, отметил Захаров.

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