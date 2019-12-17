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Образование / Общество

17 и 19 декабря проводятся онлайн встречи с родителями выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году

15:02 17.12.2019 Фото: Администрация города Бердска
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Министерство образования НСО совместно с Новосибирским институтом мониторинга и развития образования проведет дистанционные встречи с родителями выпускников, где можно будет задать актуальные вопросы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.

17 и 19 декабря проводятся онлайн встречи с родителями выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году

Проводятся онлайн встречи с родителями (законными представителями) выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ 9 и 11 КЛАССОВ!
В рамках мероприятий по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации Министерство образования НСО совместно с Новосибирским институтом мониторинга и развития образования 17 и 19 декабря проведет онлайн встречи с родителями (законными представителями) выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.
Для вас работает горячая линия ЕГЭ
· 8(383)347-25-73, ege.glas@gmail.com — ЕГЭ в Новосибирской области
· 8(495)984-89-19 — ЕГЭ в Российской Федерации
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