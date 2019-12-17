17 и 19 декабря проводятся онлайн встречи с родителями выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ 9 и 11 КЛАССОВ!
В рамках мероприятий по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации Министерство образования НСО совместно с Новосибирским институтом мониторинга и развития образования 17 и 19 декабря проведет онлайн встречи с родителями (законными представителями) выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.
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