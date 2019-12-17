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Построил особняк для собак с каменными скульптурами, спа-салоном и авоматическими воротами житель Китая

17:44 17.12.2019 Фото: pxhere.com
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Хозяин собак мистер Чжоу вложил почти четыре тысячи фунтов стерлингов (около 335 тысяч рублей) в строительство настоящего дворца для своих питомцев. Чжоу также установил пугало, чтобы птицы не тревожили его любимцев.

Построил особняк для собак с каменными скульптурами, спа салоном и авоматическими воротами житель Китая
В Китае в последнее время наблюдается повышенный интерес к содержанию домашних питомцев, особенно собак

В китайской провинции Цзянсу мужчина построил для трех своих собак (бульдог, хаски и сиба-ину) отдельный особняк со спа-салоном, бассейном с сушилками и дзен-садом, где цветут вишни.

Хозяин собак мистер Чжоу вложил почти четыре тысячи фунтов стерлингов (около 335 тысяч рублей) в строительство настоящего дворца для своих питомцев. У собак есть гостиная с их портретами, сад с каменными скульптурами сторожевых псов вместо традиционных драконов, горка и отдельные домики с автоматическими дверями. Чжоу также установил пугало, чтобы птицы не тревожили его любимцев.

Китаец решил построить такой особняк в память об одном из своих псов, который умер из-за острой почечной недостаточности после отравления.

Издание отмечает, что в Китае в последнее время наблюдается повышенный интерес к содержанию домашних питомцев, особенно собак. Их владельцы тратят огромные суммы на покупку корма и различных аксессуаров.

А сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которая является самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно, построила большой дом для собак. Он оснащен системами отопления и кондиционирования, в нем есть мини-крыльцо и даже белая балюстрада.

Источник: Лента.Ру

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