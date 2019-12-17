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Подселила в комнату к своим детям гастарбайтеров жительница Долгопрудного

18:18 17.12.2019 Фото: pxhere.com
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Полицейские с сотрудниками органов опеки приехали в незаконное общежитие и увидели, что в каждой комнате и даже в коридоре стоят двухэтажные кровати для постояльцев. Дети вынуждены не только спать в одном помещении с незнакомыми мужчинами, но и делить с ними кухню с санузлом.

Подселила в комнату к своим детям гастарбайтеров жительница Долгопрудного
Женщина устроила в трехкомнатной квартире незаконный хостел

Жительница Долгопрудного (Подмосковье) превратила свою квартиру в общежитие и подселила в комнату к своим детям нескольких гастарбайтеров.

Фактически женщина устроила в трехкомнатной квартире незаконный хостел. В полиции узнали об этом только после того, как 58-летний отец женщины пожаловался на посторонних, которые отказываются покидать его комнату. По словам пенсионера, его 28-летняя дочь в течение длительного времени посуточно сдает койко-места выходцам из Средней Азии. Вместе с ними проживают трое малолетних детей (11, 8 лет и 4 года) и 14-летняя племянница.

Полицейские с сотрудниками органов опеки приехали в незаконное общежитие и увидели, что в каждой комнате и даже в коридоре стоят двухэтажные кровати для постояльцев. Дети вынуждены не только спать в одном помещении с незнакомыми мужчинами, но и делить с ними кухню с санузлом. В квартире грязь, плохой запах, на полу разбросаны детские вещи вперемешку с вещами жильцов.

Женщину поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Хозяйка квартиры заверила полицейских, что больше такого не повторится. Однако когда органы правопорядка повторно посетили квартиру, то там ничего не изменилось.

Ранее в Москве мужчина купил однокомнатную квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано около 600 человек — россиян и иностранцев. Новому собственнику пришлось выселять непрошеных «гостей» через суд.

Источник: lenta.ru

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