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Недвижимость / Общество

Ужесточить правила выдачи ипотеки для банков хотят в России

22:31 17.12.2019 Фото: pxhere.com
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Центробанк хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.
 

Ужесточить правила выдачи ипотеки для банков хотят в России

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц

В России могут ужесточить для банков правила выдачи ипотеки, соответствующие меры содержатся в докладе ЦБ, подготовленном для обсуждения участниками рынка.
Так, с 1 июля 2020 года Банк России может ввести дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога».
Если эти меры будут приняты, нагрузка на капитал банков при сохранении структуры ипотечных портфелей может вырасти в 1,4 раза.
Таким образом, регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.
Кроме того, увеличится запас капитала на покрытие убытков при различных шоковых ситуациях, «способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость».
Ранее регулятором принято решение по повышению с 1 января 2020 года коэффициента риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20% — с 150% до 200%.
Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Ее показатель по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Источник: РИА Новости
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