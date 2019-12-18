Техосмотр автомобиля равно техобслуживание?

Счастливые обладатели железного коня очень часто сталкиваются с проблемами износа запчастей или различного рода поломками. Одно дело, когда нестабильная работа автомобиля была замечена хозяином и вовремя исправлена. А другое, когда времени на личное обслуживание технического средства нет и появившиеся странные звуки игнорируются. Это может повлечь за собой серьезные последствия в виде отказа работы автомобиля или еще хуже – ДТП. Чтобы этого не произошло, владельцы автомобиля должны регулярно проходить техосмотр и выполнять диагностику двигательной системы средства.

В первую очередь, чтобы получить качественный анализ имеющихся неисправностей и рекомендаций по нему, хозяин автомобиля должен выбрать подходящую станцию техосмотра. Определить профессионалов своего дела поможет пара нехитрых советов. Обратите внимание, есть ли заинтересованность у работников сотрудничать с вами в дальнейшем. Владельцев авто, как правило, заносят в базу данных и приглашают на следующий, межплановый (гарантийный) осмотр бесплатно. Гарантия должна предоставляться в любом случае, вне зависимости от того, собирается владелец приехать снова на станцию или нет. Несмотря на то, что техническая станция – место, где ремонтируют автомобили, оно должно быть чистым и убранным. Этот момент важен, поскольку грязь и пыль могут попасть вовнутрь деталей автомобиля, создав тем самым дополнительные неприятности владельцу. Также на станции техосмотра должны предоставлять комнату для ожидания. Если мастера пытаются от вас скрыть свою работу, значит, есть повод задуматься о выборе другого сервиса услуг. Обратите внимание на рекламу СТО в прессе. Компания с хорошей репутацией старается больше заявлять о себе во внешней среде, чтобы привлечь к себе как можно больше клиентов.

Отличаем техобслуживание от техосмотра

Что такое техобслуживание автомобиля и зачем оно нужно? Техобслуживание транспортного средства – плановая замена деталей и механизмов, рекомендованная заводом-изготовителем. Его можно получить как на местных техстанциях, так и у официальных дилеров или служб автосервиса. С помощью техобслуживания работники станции меняют расходные материалы, в число которых входит масло, свечи, тормозная жидкость, фильтры и много другое. При техосмотре сотрудники проводят контроль износа механизмов и деталей автомобиля и контроль уровня технических жидкостей. Проверяют и бортовой компьютер с помощью специального программного обеспечения. Техобслуживание транспортного средства не является обязательной процедурой, но в том случае, если хозяин откажется проходить его регулярно, в дальнейшем дилер может отказать в гарантийном ремонте.

Что касается техосмотра, то он установлен к прохождению в обязательном порядке органами государственного надзора за безопасностью движения на дороге. Поэтому процедуру техосмотра могут производить только специализированные аккредитованные организации. К состоянию автомобиля устанавливают жесткие требования. В первую очередь, должны быть исправлены первостепенные узлы и агрегаты, такие как: тормозная система, стеклоочистители и стеклоомыватели, внешние световые устройства, сигнализация, двигатель и рулевая система. Период прохождения техосмотра регламентируется государством. Так, автомобили, которым еще не исполнилось три года с момента сборки, проходить техосмотр не нужно. Если средству передвижения от 2 до 7 лет, то техосмотр необходимо проводить раз в два года. Автомобили старше 7 лет должны проходить техосмотр ежегодно.

Чем грозит уклонение от техосмотра

Владельцы транспортного средства, не прошедшие плановый техосмотр, лишаются возможности получить страховой полис ОСАГО, а это значит, что передвигаться на автомобиле без сопутствующей документации запрещено. Те, кто оставит этот вопрос без внимания, рискуют получить санкции в виде штрафов или лишения прав. Для прохождения техосмотра владельцу понадобится паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, подтверждающее право владения транспортным средством, действующий полис ОСАГО, ПТС или доверенность на него, квитанция за уплаченный налог и предстоящий техосмотр. В случае, если на автомобиль нанесена реклама или какие-либо наклейки, предоставить документ, разрешающий эксплуатацию транспорта в таком виде. От оплаты техосмотра освобождаются ветераны войны, инвалиды всех категорий и пенсионеры.