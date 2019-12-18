Персональную медсестру выделят для каждого попавшего в больницу фронтовика в Бердске

Для участников Великой Отечественной войны в горбольнице запланируют дни, когда они смогут прийти на прием к узким специалистам и пройти УЗИ всех систем.

В определенные дни фронтовики смогут прийти на прием к узким специалистам

Вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обсуждали на оргкомитете в Бердске.

Один из них касался диспансерного обслуживания фронтовиков в бердской горбольнице.

По словам замглавврача бердской ЦГБ Марата Зарипова, достаточно большое внимание уделяется и будет уделяться в больнице ветеранам Великой Отечественной войны. В настоящее время проводится углубленная диспансеризация и профилактический осмотр инвалидов и участников войны. Им оказывается скорая помощь, стационарная и амбулаторно-поликлиническая помощь.

На базе поликлиники №1 создается геронтологический центр, основной функцией которого станет оказание помощи лицам пожилого и старческого возраста. Большое внимание будет уделяться стационару дневного дня и стационару на дому, так как многие ветераны не могут сами прийти в поликлинику на прием к врачу.

— В ближайшее время будет планироваться выделение определенных дней, когда все ветераны будут осмотрены узкими специалистами: терапевтами, окулистами, лорами. Также будут выделяться дни, когда будет проводиться УЗИ всех систем, — отметил Зарипов.

Не остается в стороне и стационарное лечение для фронтовиков. Обязательно выделят койку и персональную медсестру для каждого пациента-фронтовика.

Вице-мэр по социальным вопросам Сергей Носов попросил привести в порядок те палаты, которые были приготовлены для фронтовиков ранее. Марат Марсович отметил, что они уже обошли все эти палаты и составили разговор с главврачом по поводу ремонта и обстановки.