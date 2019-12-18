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Образование / Общество

Рассмотрение дела о перечне необоснованно исключенных учебников отложено по просьбе Минпросвищения

14:27 18.12.2019 Фото: pxhere.com
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Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований.

Рассмотрение дела о перечне необоснованно исключенных учебников отложено по просьбе Минпросвищения

Лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство «Просвещение»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила до 3 февраля 2020 года рассмотрение дела, заведенного в связи с утвержденным в декабре 2018 года перечнем учебников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство Минпросвещения об отложении рассмотрения дела. Новое слушание назначено на 3 февраля 2020 года», — сказали в пресс-службе.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство «Просвещение», доля которого составляет 573 наименования, и корпорация «Российский учебник» (издательство «Дрофа», издательская группа «Вентана-граф», издательство «Астрель») — 256 наименований.

В середине апреля 2019 года «в связи с наличием в действиях (бездействии) Министерства просвещения РФ признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившихся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим издательскую деятельность по выпуску учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 маявернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения. В августе стало известно, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым перечнем учебников. В Минпросвещения рассказали, что диалог с ФАС по этой теме продолжается.

Источник: ТАСС

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