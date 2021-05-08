Айсберг прибился к побережью Обского моря в Бердске. Смотрите видео
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Айсберг прибился к побережью Обского моря в Бердске. Смотрите видео

9:20:435/8/2021,Ирина КрасноваФото: Курьер.Среда.Бердск
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Правда, если вы хотите им полюбоваться, то идти пешком от Микрорайона Бердска в сторону пляжа «На камнях», до айсберга выйдет почти 17 000 шагов. Но это того стоит! 8 мая он еще не растаял.

Айсберг несколько дней красуется на побережье Бердска

Несколько дней бердчане ходят подивиться не очень понятному явлению – на берегу уже совсем растаявшего Обского моря красуется самый настоящий айсберг.
Откуда взялось огромное нагромождение льда – задаются вопросом те, кто приходит и приезжает по берегу к нему на автомобилях.

Откуда он появился, никто не знает

Возможно, это была горка, а может быть, когда таял лед на море произошло какое-то невероятное нагромождение льдин друг на друга? По большому счету, это не важно! Просто очень красивый пейзаж радует тех, кто уже устраивает рядом с айсбергом пикники, как например, сегодня семейная пара с маленькими детьми.

Льдины лежат одна на другой

Отдыхающие из ближайших санаториев просят их сфотографировать на фоне чуда.
-А вы местная? Это что такое? Откуда этот айсберг? – спрашивают они.
Бердские парочки лихо мчатся по просторному песчаному пляжу к прибрежной достопримечательности на авто и тоже устраивают бесплатные фотосессии на фоне голубой горы льдин.
Майские истории, связанные с побережьем, всегда неожиданны. Так, несколько лет назад кто-то или принес или просто на берег выбросило рояль. И эта новость стала федеральной. Позже этот рояль увез к себе один из цветочных магазинов Бердска.

Айсберг, кончено, увезти не получится, но вы можете тоже им полюбоваться. Правда, если идти пешком от Микрорайона Бердска в сторону пляжа «На камнях», до айсберга выйдет почти 17 000 шагов. Но это того стоит! 8 мая он еще не растаял.

8 мая - на берегу Обского моря обнаружен айсберг

8 мая - на берегу Обского моря обнаружен айсберг

8 мая - на берегу Обского моря обнаружен айсберг

8 мая - на берегу Обского моря обнаружен айсберг

8 мая - на берегу Обского моря обнаружен айсберг

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обское мореайсберг
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