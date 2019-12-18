Жильцов аварийного жилья местные власти смогут заселять на два года в маневренный фонд

По закону за это время власти должны будут либо выплатить им компенсацию для приобретения новых квартир, либо предоставить новое жилье.

Госдума ввела новые механизмы расселения аварийного жилья при участии Фонда ЖКХ

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об изменении порядка расселения аварийных домов, который предусматривает привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления теперь наделяются полномочиями по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Согласно действующей редакции Жилищного кодекса, органы госвласти могут признавать «в установленном порядке жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации непригодными для проживания».

При этом органы местного самоуправления не смогут принимать решения о признании аварийными домов, квартиры в которых находятся в федеральной или региональной собственности. Также уточняется, что органы власти региона вправе устанавливать для собственников квартир в аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции, «дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии», что на момент вынесения решения об аварийности у них нет другого пригодного жилья в собственности или на условиях социального найма.

Граждане, чьи «жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», могут получить временное жилье из маневренного фонда на два года. По закону за это время власти должны будут либо выплатить им компенсацию для приобретения новых квартир, либо предоставить новое жилье.

Закон теперь позволяет использовать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат. Фактически фонд наделяется функциями агента правительства РФ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.

Регион сможет обратиться к фонду за поддержкой в том случае, если местные власти гарантируют, что на территории, где раньше стоял аварийный дом, будут размещаться только социальные, коммунальные объекты, спортивные площадки, пешеходные пространства. Исключение составят лишь те случаи, когда расселение аварийного дома проводилось в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

Источник: ТАСС