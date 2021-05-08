Костры на дачах разыскивали на самолете «Вильга» пожарные и полицейские в Бердске

В Сибири в начале мая установилась жаркая и ветренная погода. Дождей нет.
- За период с 30 апреля по 7 мая в городе Бердске произошло 20 ландшафтных пожаров связанных с горением сухой травянистой растительности и с горением мусора, с 6 по 7 мая произошло увеличение количества пожаров, 10 пожаров из 20 случились в эти дни, - рассказал “Курьер. Среда. Бердск” начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.
Сегодня, 8 мая 2021 года, пожарные совместно с полицией и администрацией города провели рейд по дачным обществам Бердска, чтобы проконтролировать, как соблюдают режим повышенной пожароопасности садоводы.
- Постановлением губернатора Новосибирской области от 29 апреля 2021 года и постановлением администрации города Бердске введены дополнительные ограничения, связанные с установлением особого противопожарного режима. Это - запрет посещения лесов для разведения открытого огня, даже мангалов, на территории садоводческих обществ и приусадебных участков запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, - разъяснил Николай Анатольевич.
Рейд проводился по садовым обществам в районе водозабора. Для того, чтобы эффективно выявлять открытое горение на дачных участках, пожарные катались по дорогам дачных обществ на квадроцикле. Запустить квадрокоптер, чтобы наблюдать возможные костры с воздуха не вышло - помешал сильный ветер. В течение нескольких часов несколько групп участников рейда объезжали дачные сообщества, по громкой связи оповещали работающих на дачах огородников о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в связи с сухой ветренной погодой, раздавали листовки с инструкцией, как правильно строить камины и печи в домах, прокладывать проводку, устанавливать розетки и бытовую технику, чтобы исключить возможность пожара.
Особая беда - это заброшенные дачи. Участки не обрабатываются и поросли травой. Сухая трава, при попадании в нее окурка, спички вспыхнет моментально, а при таком как сегодня ветре пожар пойдет стеной, уничтожая все на своем пути.
- Большая проблема здесь - много обществ, где значительное количество участков не обрабатывается. В этой связи мы разрабатываем ряд профилактических мероприятий - это и контрольные объезды специальных групп, мы патрулируем с 8 утра и до 20 вечера данную территорию, фактически живем тут, - рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.
Квадрокоптер и квадроцикл для усиления были выделены Новосибирском в связи с увеличением количества пожаров в Бердске. По результатам рейда выявлено одно нарушение, в СНТ “Радостное” развели огонь в бочке. На нарушителя составили административный протокол, ему грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Раздали 60 памяток садоводам, провели беседы, напомнили о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.
Пожары отслеживают не только на земле. Каждый день пилоты с аэродрома Бердска на самолетах Ан-2, Вильга, пилоты планеров патрулируют город и окрестности с воздуха. Обо всех возгораниях немедленно докладывается в пожарную службу города. Вместе с участниками рейда “Курьер. Среда. Бердск” поднялся в воздух и лично проверил, как бердчане соблюдают запрет на разжигание костров и открытого огня. Все в порядке в Бердске. Пилоты поднимались сегодня в воздух для патрулирования несколько раз в течение дня.
- Сегодня пожаров не обнаружено. Наш Новосибирский учебный авиационный центр совместно с администрацией города выполняет общую государственную задачу - сохраняем природу и жизни людей,- рассказал директор Новосибирского учебного авиационного центра ДОСААФ Владимир Горбунов.