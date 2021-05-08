Костры на дачах разыскивали на самолете «Вильга» пожарные и полицейские в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Костры на дачах разыскивали на самолете «Вильга» пожарные и полицейские в Бердске

8:48:345/8/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

8 мая корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» тоже поднялся в воздушный рейд. Много ли обнаружили и кого оштрафовали? Читайте и смотрите репортаж.

Начальник ОНД Бердска Николай Степоненков проводит инструктаж перед рейдом

В Сибири в начале мая установилась жаркая и ветренная погода. Дождей нет.
- За период с 30 апреля по 7 мая в городе Бердске произошло 20 ландшафтных пожаров связанных с горением сухой травянистой растительности и с горением мусора, с 6 по 7 мая произошло увеличение количества пожаров, 10 пожаров из 20 случились в эти дни, - рассказал “Курьер. Среда. Бердск” начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.

Сегодня, 8 мая 2021 года, пожарные совместно с полицией и администрацией города провели рейд по дачным обществам Бердска, чтобы проконтролировать, как соблюдают режим повышенной пожароопасности садоводы.
- Постановлением губернатора Новосибирской области от 29 апреля 2021 года и постановлением администрации города Бердске введены дополнительные ограничения, связанные с установлением особого противопожарного режима. Это - запрет посещения лесов для разведения открытого огня, даже мангалов, на территории садоводческих обществ и приусадебных участков запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, - разъяснил Николай Анатольевич.

Рейд проводился по садовым обществам в районе водозабора. Для того, чтобы эффективно выявлять открытое горение на дачных участках, пожарные катались по дорогам дачных обществ на квадроцикле. Запустить квадрокоптер, чтобы наблюдать возможные костры с воздуха не вышло - помешал сильный ветер. В течение нескольких часов несколько групп участников рейда объезжали дачные сообщества, по громкой связи оповещали работающих на дачах огородников о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в связи с сухой ветренной погодой, раздавали листовки с инструкцией, как правильно строить камины и печи в домах, прокладывать проводку, устанавливать розетки и бытовую технику, чтобы исключить возможность пожара.

Особая беда - это заброшенные дачи. Участки не обрабатываются и поросли травой. Сухая трава, при попадании в нее окурка, спички вспыхнет моментально, а при таком как сегодня ветре пожар пойдет стеной, уничтожая все на своем пути.
- Большая проблема здесь - много обществ, где значительное количество участков не обрабатывается. В этой связи мы разрабатываем ряд профилактических мероприятий - это и контрольные объезды специальных групп, мы патрулируем с 8 утра и до 20 вечера данную территорию, фактически живем тут, - рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.

Квадрокоптер и квадроцикл для усиления были выделены Новосибирском в связи с увеличением количества пожаров в Бердске. По результатам рейда выявлено одно нарушение, в СНТ “Радостное” развели огонь в бочке. На нарушителя составили административный протокол, ему грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Раздали 60 памяток садоводам, провели беседы, напомнили о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.

Пожары отслеживают не только на земле. Каждый день пилоты с аэродрома Бердска на самолетах Ан-2, Вильга, пилоты планеров патрулируют город и окрестности с воздуха. Обо всех возгораниях немедленно докладывается в пожарную службу города. Вместе с участниками рейда “Курьер. Среда. Бердск” поднялся в воздух и лично проверил, как бердчане соблюдают запрет на разжигание костров и открытого огня. Все в порядке в Бердске. Пилоты поднимались сегодня в воздух для патрулирования несколько раз в течение дня.
- Сегодня пожаров не обнаружено. Наш Новосибирский учебный авиационный центр совместно с администрацией города выполняет общую государственную задачу - сохраняем природу и жизни людей,- рассказал директор Новосибирского учебного авиационного центра ДОСААФ Владимир Горбунов.

В ходе рейда дачникам вручат листовки с правилами противопожарной безопасности

Для мониторинга обстановки на дачных участках с воздуха используется квадрокоптер

Заброшенные дачи заросли травой, при возгорании возможен сильный пожар

На квадроцикле производится объезд дачного общества

Бердчане садят картошку

Дача зарастает травой, хозяев найти практически невозможно

Таких заброшенных недостроенных домов в садовом обществе Вега-4 много

Пожароопасные заброшенные участки в садовом обществе

Рядом с заброшенными участками - добротные дома. если загорится трава на брошенной земле - при ветре выгорит всё в округе

В рейде принимали участие полиция и администрация Бердска

Начальник ОНД Бердска Николай Степоненков подводит итоги рейда

Совместно с пилотами Новосибирского авиационного учебного центра пожарные на самолетах облетают территорию города

Начальник ОНД Бердска Николай Степаненков, директор авиационного учебного центра ДОСААФ Владимир Горбунов и заместитель директора авиационного учебного центра ДОСААФ

В результате рейда в СНТ Радостное обнаружили дачников. сжигающих мусор в бочке

Владельцу грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей

Режим повышенной пожароопасности объявлен в области - огонь открытый разводить нельзя до 10 мая

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачирейддачакострывильгапожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соблюдаете правила противопожарной безопасности на дачах?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Магнитные бури мая 2021: точные даты с 12 по 31 мая
    9:20:57 5/8/2021
    Магнитные бури мая 2021: точные даты с 12 по 31 мая
    БердскАйсберг прибился к побережью Обского моря в Бердске. Смотрите видео
    9:20:43 5/8/2021
    Айсберг прибился к побережью Обского моря в Бердске. Смотрите видео
    БердскКостры на дачах разыскивали на самолете «Вильга» пожарные и полицейские в Бердске
    8:48:34 5/8/2021
    Костры на дачах разыскивали на самолете «Вильга» пожарные и полицейские в Бердске
    БердскПромышленный водолаз Максим и прекрасная Елена в жемчужном платье стали мужем и женой перед 9 Мая в Бердске
    8:36:05 5/8/2021
    Промышленный водолаз Максим и прекрасная Елена в жемчужном платье стали мужем и женой перед 9 Мая в Бердске
    Удачные работы в огороде перед Новолунием в мае 2021: что можно сажать из культур?
    8:20:37 5/8/2021
    Удачные работы в огороде перед Новолунием в мае 2021: что можно сажать из культур?
    9 мая 2021 – родительский день: запреты дня, за кого молятся и что делать на кладбище
    7:21:42 5/8/2021
    9 мая 2021 – родительский день: запреты дня, за кого молятся и что делать на кладбище
    Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 10 по 15 мая 2021
    7:20:41 5/8/2021
    Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 10 по 15 мая 2021
    ФБК-иноагент Навального переезжает в Грузию. Вещать будут из-за границы
    6:42:26 5/8/2021
    ФБК-иноагент Навального переезжает в Грузию. Вещать будут из-за границы
    Флагами с японской символикой украсили улицы Владивостока ко Дню Победы
    6:20:52 5/8/2021
    Флагами с японской символикой украсили улицы Владивостока ко Дню Победы
    Астероид 2016 AJ193: почему NASA считает, что он опасен и когда он приблизится к земле
    6:20:18 5/8/2021
    Астероид 2016 AJ193: почему NASA считает, что он опасен и когда он приблизится к земле