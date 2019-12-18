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Образование / Общество

Закон о единой записи детей в детские сады приняла Госдума

22:56 18.12.2019 Фото: pxhere.com
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Законопроект должен создать единые условия в предоставлении этой услуги вне зависимости от региона, что в числе прочего значительно снизит коррупционные риски.

Закон о единой записи детей в детские сады приняла Госдума
Электронные очереди для приема в детсады в настоящее время уже используются в регионах и на федеральном уровне

Госдума приняла на пленарном заседании закон о формировании единых основ для записи детей в детские сады с использованием информационных систем.

Изменения вносятся в статьи 67-ю и 98-ю ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Авторы законопроекта предложили дополнить статью 67-ю положением, согласно которому «прием на обучение в дошкольные организации осуществляется по направлению органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем».

Ввести федеральную систему предстоит Правительству РФ. Кроме того, оно будет готовить методические рекомендации к порядку формирования и ведения таких систем в регионах. Порядок взаимодействия региональных информационных систем с федеральной утвердит Минпросвещения РФ.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, электронные очереди для приема в детсады в настоящее время уже используются в регионах и на федеральном уровне, а законопроект должен создать единые условия в предоставлении этой услуги вне зависимости от региона, что в числе прочего значительно снизит коррупционные риски.

Проект закона был разработан по поручению президента РФ.

Источник: АиФ

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