Только по загранпаспорту с 1 марта смогут ездить в Россию жители Украины

При этом украинское правительство оставило возможность для граждан при поездке из России на Украину использовать и внутренний паспорт, и свидетельство о рождении.

Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по загранпаспорту

При этом украинское правительство оставило возможность для граждан при поездке из России на Украину использовать и внутренний паспорт, и свидетельство о рождении.

Правительство Украины обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта», — сообщил он в своем официальном Telegram-канале.

Он также добавил, что «для проверки данных сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами», что уменьшит время прохождения пограничного контроля. При этом кабинет министров оставил возможность для граждан при поездке из РФ на Украину использовать и внутренний паспорт, и свидетельство о рождении.

Ранее директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев пояснял, что отсрочка даты начала применения постановления правительства до 1 марта следующего года является необходимым «для проведения должной информационно-разъяснительной работы и своевременного документирования заграничными паспортами всех граждан Украины».

В настоящее время украинцы имеют право использовать внутренний паспорт и свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) при пересечении границы с РФ, что предусмотрено соглашением между правительствами Украины и РФ об условиях безвизовых поездок граждан от 16 января 1997 года.

Необходимость отмены упрощенного порядка выезда украинцев в РФ в МИД Украины пояснили «существующими угрозами национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии против Украины».

Эксперты отмечают, что новые правила правительства по пересечению границы с РФ направлены в первую очередь против украинцев, которые ездят в Россию. При этом в настоящее время для украинцев, совершающих поездки в ЕС сроком до 90 дней, существует безвизовый режим с предъявлением биометрического загранпаспорта.

Источник: ТАСС