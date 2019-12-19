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«Я ручки беру, хочу их сложить, а не могу —они окоченели»: Умер в больнице после прыжков на диване 8-летний мальчик в Севастополе

11:00 19.12.2019 Фото: kp.ru
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Прибывшие врачи осмотрели мальчика и сказали, что ничего страшного в его состоянии не видят. Удар не причинил явных внешних увечий Антону, над его ухом была лишь небольшая царапина. На всякий случай «скорая»предложила отвезти ребенка в больницу.

Я ручки беру, хочу их сложить, а не могу —они окоченели: Умер в больнице после прыжков на диване 8 летний мальчик в Севастополе
Мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя. Мама ребенка Светлана уверена, что в этом виноваты сотрудники медицинского учреждения.

Все началось с того, что Антон неудачно попрыгал на диване — он упал и сильно ударился головой. Ребенка затошнило, он кричал от головной боли. Десятилетний старший брат позвонил маме. Женщина вызвала скорую помощь.

Прибывшие врачи осмотрели мальчика и сказали, что ничего страшного в его состоянии не видят. Удар не причинил явных внешних увечий Антону, над его ухом была лишь небольшая царапина. На всякий случай скорая помощь предложила отвезти пострадавшего в больницу.

Ребенка доставили в севастопольскую городскую больницу №5, в «Центр охраны здоровья матери и ребенка». Мальчику сделали рентген и поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Несовершеннолетний не переставал жаловаться на сильные головные боли, но врачи убедили Светлану в том, что такое состояние ее сына является нормальным. Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: «Мама, не переживай».

По словам женщины, она пришла в больницу рано утром и зашла в палату к сыну. В темном помещении не было никого из персонала. Мать начала будить ребенка, но он лежал лицом в подушку. В этот момент женщина поняла — случилось непоправимое. Она перевернула сына и увидела кровь на его лице, посиневшие, потрескавшиеся губы. «И я ручки беру, хочу их сложить, а не могу — они окоченели», — по словам матери, Антон в этот момент был полностью холодным. Женщина вынесла его на руках в коридор и начала звать на помощь, сообщает «Комсомольская правда».

Врачи прибежали на крик, выставили мать из палаты и начали проводить реанимационные мероприятия. Ребенка положили на пол и стали делать ему искусственное дыхание. Затем врач констатировал смерть мальчика, которая наступила в 7:15.

По мнению Светланы, ее сына можно было спасти, если бы врачи правильно диагностировали его состояние. Женщина утверждает, что медики даже не предложили сделать МРТ.

В настоящее время на руках у Светланы лишь свидетельство о смерти ее ребенка. В качестве предварительной причины смерти указан травматический отек головного мозга. Женщина не понимает, почему время кончины в свидетельстве значится позже, ведь в таком состоянии она обнаружила Антона раньше.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности). Главный врач больницы Елена Аверина отказалась комментировать ситуацию, поскольку расследование продолжается. Также проверку проводят Департамент здравоохранения Севастополя и территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Источник: Вести

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