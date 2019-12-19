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Вибрирующей разметкой покрасят дороги в Новосибирской области в 2020 году

11:45 19.12.2019 Фото: pixabay.com
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Со следующего года на потенциально опасных участках дорог, где возможен съезд автомобиля в кювет или где запрещен обгон транспортных средств, будет применяться разметка с профильной поверхностью.

Вибрирующей разметкой покрасят дороги в Новосибирской области в 2020 году
Разметку с эффектом вибрации начнут наносить на дорогах в Новосибирской области в 2020 году

В Новосибирской области с 2020 года на региональных и межмуниципальных дорогах будут наносить разметку с профильной поверхностью для повышения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона во вторник, 17 декабря.

Со следующего года на потенциально опасных участках дорог, где возможен съезд автомобиля в кювет или где запрещен обгон транспортных средств, будет применяться разметка с профильной поверхностью. При наезде на нее колесом автомобиля возникает вибрационный эффект, что способно привлечь внимание водителя. Всего планируется нанести такую разметку на 42,8 км дорог.

В сообщении отмечается, что для снижения смертности в результате ДТП на дорогах Новосибирской области каждый год строят светофорные объекты, ведут устройство тротуаров и искусственного освещения, устанавливают камеры фото- и видеофиксации, сигнальные столбики на проезжей части и наносят разметку желтого и синего цветов.

Источник: dorinfo.ru

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