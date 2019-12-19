Боитесь показать свои зубы: зубной налет опасен для ваших зубов

Улыбка – это то, что может согреть и поддержать в нужную минуту. Чаще всего человек улыбается тогда, когда испытывает положительные эмоции. Не все люди могут показать свои зубы в силу разных причин.

Согласитесь, что у многих людей появляется чувство зависти при виде плакатов с изображением человека с «голливудской» улыбкой

Это выражение чувств расслабляет мышечный тонус лица, позволяя мышцам «сделать паузу», передохнуть. Обращаясь к историческому происхождению улыбки, ученые-биологи выяснили, что с помощью этого эмоционального явления гориллы устраняют разгорающийся конфликт или делают просьбу, обнажая весь ряд зубов.

Согласитесь, что у многих людей появляется чувство зависти при виде плакатов с изображением человека с «голливудской» улыбкой. Белоснежные и здоровые зубы – мечта практически каждого, кто проживает на Земле. Одни себе могут позволить сделать улыбку такой, а другие боятся стоматологического кресла, ссылаясь на занятость или отсутствие денег. Белоснежность улыбки зависит от состояния зубной эмали. Если на ней появился нездоровый желтый налет – это говорит о том, что следует незамедлительно записаться на прием к стоматологу.

Мягкий зубной налет желтого цвета образуется от наслоения на поверхности эмали частичек оставшейся пищи, слизистой или микробов, обитающих в полости рта. Желтоватый зубной налет не только портит эстетику улыбки, но и зачастую является причиной неприятного запаха изо рта, а также появления кариеса. Зубной налет концентрируется не только на поверхности эмали, но и на пломбах, коронках, брекетах и протезах. Именно поэтому следует тщательно следить за соблюдением гигиены рта. Не забывайте чистить зубы днем и вечером, а после употребления пищи полоскать рот. Если не сделать этого вовремя, то количество бактерий увеличится в несколько раз, составив сотни миллиардов на один грамм.

Как правильно соблюдать гигиену рта

Рекомендуется отдать предпочтение зубным порошкам и зубным нитям, отказавшись от пасты и жвачки. Дело в том, что в зубной пасте содержатся ПАВы – агрессивные моющие вещества, дополнительно разрушающие поверхность эмали. Жвачки негативны тем, что в составе большинства есть сахар, который губительно сказывается на здоровье зубов. Бальзамы для ополаскивания рта содержат красители. Отличие зубного порошка в том, что его основной состав содержит преимущественно кальций, который при чистке зубов заполняет микротрещины и создает дополнительную защиту эмали. А зубные нити хороши тем, что позволяют удалить остатки пищи из труднодоступных мест между зубами. Щетку для чистки зубов выбирайте средней жесткости. Мягкие зубные щетки приводят к клиновидному дефекту, а жесткие царапают эмаль и десна.

Зубной налет опасен

Интересен тот факт, что налет на зубах различается по своему воздействию на эмаль. Именно на верхнем ряду скапливаются аэробные бактерии, становящиеся причиной появления кариеса. Опасность таких бактерий заключается еще и в том, что отлагаясь на поверхности зуба, они разрушают его поверхность, проникая все дальше и дальше вовнутрь, в конечном итоге всасываясь в кровь. Токсины от бактерий распространяются по всей кровеносной системе, приводя как к заболеваниям внутренних органов, так и тромбозу и атеросклерозу. Помимо этого болезнетворные бактерии, скапливаемые на зубах, снижают иммунитет в целом, становясь причиной развития хронических заболеваний.

Зубной налет появляется не только как следствие неправильного ухода за полостью рта, но и от употребления продуктов с высоким содержанием сахара, кислоты, резкого перепада температурного режима. Вредные привычки, в особенности курение, одна из первопричин желтых зубов. Если в рационе много кофе или черного чая, будьте готовы к тому, что улыбка будет «сиять» желтым цветом. Нарушение обмена веществ, микрофлоры полости рта, а также периодонтит испортят белоснежность улыбки. Для тех, кто не может отказаться от употребления той или иной пищи, влияющей на здоровье зубов или отказаться от вредной привычки, рекомендуем посещать стоматолога не менее четырех раз в год. А те, кто следит за своим здоровьем, должны приходить на прием к врачу не менее раза в полгода.

Одной из профилактических мер удаления зубного налета выступает чистка зубов профессиональным способом. Эта процедура безопасна для поверхности эмали и безболезненна для пациента. Чистка зубов осуществляется с помощью ультразвука. Он удаляет не только мягкий налет, но и зубной камень. Таким образом, благодаря чистке зубов можно на долгое время позабыть о воспалении десен, неприятном запахе изо рта, кариесе и непосредственно желтом налете. Закрепить полученный результат от чистки можно с помощью покрытия зубов фтором или установкой виниров. Фторирование эмали укрепит ее ткань и напитает полезными веществами, повысив иммунитет зубов. А виниры защитят зуб полностью от воздействия внешних негативных факторов.