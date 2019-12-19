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Свинец в популярной туалетной бумаге нашли эксперты Красноярска

13:15 19.12.2019 Фото: pixabay.com
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Специалисты проверили 12 образцов марок туалетной бумаги одного, двух и трех слоев. 11 из 12 образцов не соответствуют ГОСТу и закону о защите прав потребителей.

Свинец в популярной туалетной бумаге нашли эксперты Красноярска
Эксперты проверили туалетную бумагу

Эксперты проверили туалетную бумагу, продающуюся в магазинах Красноярска. В части продукции оказался свинец, а лучшей назвали бумагу из Татарстана.
Специалисты «Государственного регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний» (ФБУ «Красноярский ЦСМ») проверили 12 образцов «популярных марок туалетной бумаги одного, двух и трех слоев», сообщили в учреждении. Все товары куплены в торговых сетях Красноярска.

«По итогам лабораторных исследований, у одного из образцов трехслойной ароматизированной туалетной бумаги торговой марки „Papia“, с рисунком, выявлено отмарывание краски (неустойчивый краситель). В трех образцах выявлено несоответствие по показателю „разрушающее усилие“, который влияет на прочностные свойства туалетной бумаги, и в тоже время, согласно ГОСТ, является показателем безопасности. Один образец не соответствует по показателю „индекс токсичности“, в двух образцах имеются превышения по содержанию свинца, — заявила ведущий эксперт „Красноярского ЦСМ“ Виктория Петрова. — Полученные значения последних двух показателей могут свидетельствовать о недостаточной степени очистки вторсырья, из которого изготавливали эту туалетную бумагу».

В группе однослойной туалетной бумаги лидером оказался товар, выпущенная «Народным предприятием набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова». Три изделия производства ООО «Енисей» и ООО «АстраТехКомплект» не прошли экспертизу по показателям безопасности.

В группе многослойной неароматизированной туалетной бумаги с перфорацией лучшей назвали бренд Familia plus. Худшей оказалась красноярская туалетная бумага торговой марки «К». «Среди многослойной ароматизированной туалетной бумаги наивысший рейтинг у марки „Veiro“ из Республики Коми», — отметили эксперты.

Кроме того, по словам Виктории Петровой, 11 из 12 образцов не соответствуют ГОСТу и закону о защите прав потребителей: у некоторых на упаковке нет информации о длине рулона, не указаны сведения об утилизации изделия и материале.

Источник: tayga.info

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От редакции

Кто бы мог подумать?

Аноним, 19 декабря 2019 13:32
не мешало бы проверить,какой бумагой торгуют в наших магазинах!

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