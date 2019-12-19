Как выбрать безопасную гирлянду?

Не включайте гирлянду сразу после покупки, дайте ей время согреться

Приближается, пожалуй, один из самых ожидаемых праздников – Новый год.

Одним из традиционных элементов декора для создания новогоднего настроения является электрическая гирлянда.

На полках магазинов, особенно под конец года, представлено множество гирлянд разнообразных типов и конструкций.

Это уличные гирлянды и гирлянды, которые предназначены для использования в помещениях, различной длины и формы. Гирлянды бывают различной мощности, цвета, с разным типом световых элементов и количеством ламп. Ряд из них имеет специальные элементы, позволяющие создавать эффект мерцания или звуковое сопровождение.

Как потребителю выбрать действительно качественную и безопасною продукцию?

Световая гирлянда представляет собой светильник, содержащий в собранном виде патроны, подключенные последовательным или параллельным соединением, и подключенные в данную схему изолированные провода.

Кроме обычных световых гирлянд существуют герметичные световые гирлянды, где сама гирлянда заключена в жесткую или гибкую изолирующую просвечивающую трубу или трубку, герметично закрытую на концах и не имеющую швов.

Выбирая гирлянду, обратите внимание на маркировку – в документах, прилагаемых к гирлянде, на самом товаре или на упаковке, обязательно должна быть представлена следующая информация на русском языке:

· наименование изготовителя;

· местонахождение изготовителя;

· тип или электротехнические характеристики ламп;

· суммарное номинальное напряжение гирлянды;

· правила монтажа, эксплуатации, условия хранения и утилизации самой гирлянды и её составных частей.

Откажитесь от покупки гирлянды у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где отсутствует информация о фирменном наименовании организации, ее адресе и режиме работы.

Так же не стоит приобретать товар, если Вам не могут показать документы на продукцию, подтверждающую её безопасность, в том числе, сертификат соответствия, ведь согласно Техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) световое оборудование подлежит обязательной сертификации.

После того, как вы распечатали товар, внимательно осмотрите его –изоляционный материал должен надёжно защищать кабель гирлянды, световые элементы части гирлянды прочно прикреплены к проводу, лампы гирлянды не должны вращаться относительно патрона или отделяться от цоколя. Гирлянда не должна источать резкий, неприятный запах.

Герметичные гирлянды должны иметь достаточную механическую прочность.

Желаем Вам приятных покупок и хорошего настроения!