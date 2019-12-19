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Здоровье / Общество

Путин предложил «тонко подходить» к вопросу лекарственного обеспечения импортными лекарствами

23:15 19.12.2019 Фото: pxhere.com
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Владимир Путин коснулся темы лекарств для лечения редких заболеваний. Часть из них, отметил президент, закупается за счет госбюджета, а часть «неизвестна». «Но мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать», — считает он.

Путин предложил тонко подходить к вопросу лекарственного обеспечения импортными лекарствами

Россия экспортирует свои лекарства в 90 стран мира

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции предложил «тонко подходить» к вопросу лекарственного обеспечения, развивать отечественное производство и регистрировать необходимые иностранные препараты.

По его словам, у правительства есть несколько решений на этот счет, одно из них — «регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов». «Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда впервые включена», — сообщил глава государства.

Владимир Путин коснулся темы лекарств для лечения редких заболеваний. Часть из них, отметил президент, закупается за счет госбюджета, а часть «неизвестна». «Но мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать», — считает он.

При этом но не нужно забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли, уверен Владимир Путин. Он напомнил, что в советские времена много препаратов закупалось в странах соцлагеря. Сегодня же Россия экспортирует свои лекарства в 90 стран мира. «Если мы их экспортируем, значит, это препараты мирового уровня, по-другому бы их просто не брали», — считает президент.

Тем не менее, отказываться от зарубежных аналогов не стоит, полагает он. «Есть вещи, к которым надо подходить тонко: люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства. Надо это иметь в виду и дать возможность людям ими пользоваться», — сказал Владимир Путин.

По его словам, у Минздрава есть определенные предложения в этой сфере. «Я думаю, они будут в ближайшее время реализованы», — заключил глава государства.

Источник: РГ

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От редакции

Почему нельзя своевременно разрешить закупку импортного лекарства?

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