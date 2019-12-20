«Не отдавайте меня маме!»: Стоявшего на гречке 8-летнего мальчика отдали в школу-интернат Омска

У ребенка наблюдается нарушение сна, высокая тревожность и чувство вины. Моральные и физические страдания, причиненные ребенку, были оценены в 400 тысяч рублей.

Стало известно, как омская семья будет расплачиваться за пытки над сыном

19 декабря в Омском районном суде состоялось очередное заседание по делу об истязании ребенка. Как ранее сообщал портал Om1.ru, 8-летнего мальчика отчим и мать часами заставляли стоять на гречке. Крупа настолько въелась в кожу ребенка, что удалять ее пришлось хирургически.

Как сообщает NGS55, сегодня на суде выступила соседка, к которой прибежал мальчик, фельдшер, которая первая его осмотрела, и участковый, который пришел на ее вызов. По словам фельдшера, ребенок был истощен, напуган, а раны на его коленях требовали хирургического вмешательства. «У него были ушибы, синяки. Похоже, его не в первый раз так наказывали. Он был растерян, паниковал и просил, чтобы его не отдавали маме», — рассказала фельдшер.

Участковый отметил, что ребенок выглядел напуганным и зажатым, и все время твердил, чтобы его не отдавали маме. Соседка мальчика рассказала, что ее старшему сыну ребенок рассказал, что не ел четыре дня и не пил сутки. Ему предложили блины и бутерброды. «Он остановиться не мог, ел и ел», — поделилась женщина.

К уголовному делу также было приобщено исковое заявление прокурора. По данным надзорных органов, у ребенка наблюдается нарушение сна, высокая тревожность и чувство вины. Моральные и физические страдания, причиненные ребенку, были оценены в 400 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас мальчика забрали у матери и должны были поместить в дом-интернат, который ранее прославился тем, что в нем жестоко избили ребенка.

Источник:om1.ru