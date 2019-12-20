Отремонтируют дороги и тротуары для «Бессмертного полка» на 9 Мая в Бердске

Для этого в бердском бюджете заложены средства. Аварийный ямочный ремонт завершат до 8 мая.

С каждым годом увеличивается число участников «Бессмертного полка»

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны готовится Бердск. На последнем оргкомитете по подготовке к 9 Мая обсуждался ремонт дорог ул. Ленина и Спортивной, по которым пройдет «Бессмертный полк».

Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов поинтересовался, успеют ли к 9 Мая закрыть «картами» дороги на ул. Ленина и Спортивной.

Для ремонта дорог заложены бюджетные средства, будут проведены аукционы, и до 8 мая пройдет ямочный аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия, в том числе частично пешеходных тротуаров, пояснил замдиректора ЦМУ.