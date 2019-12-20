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Видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке появилось в Сети

13:12 20.12.2019 Фото: с сайта nsk.kp.ru
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В доме Евгения Манюрова прошли обыски, оперативники нашли целый арсенал оружия.Мать стрела рассказала, что в последнее время сын часто общался по телефону с арабами.

Видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке появилось в Сети
В доме Евгения Манюрова прошли обыски

В доме стрелка с Лубянки – 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова, который устроил стрельбу возле здания ФСБ России в Москве, – следователи при обыске нашли целый арсенал оружия. Причем все оно (семь единиц!) оказалось зарегистрировано на преступника без каких-либо нарушений, сообщил специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Бойко.
— Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Пока газовый ствол не нашли, — рассказал «КП» член следственной группы.

В квартире следователей встретила рыдающая мать убийцы сотрудника ФСБ. Оружие, как и положено, хранилось в сейфе. Изъяты пять единиц: два карабина Сайга, два гладкоствольных ружья и травматический пистолет. Газовый пока не нашли, еще один карабин злоумышленник взял с собой «на дело». Кроме того, дома у Манюрова нашли много патронов.
Впрочем, удивило оперативников не оружие, а то, что рассказала его мать.

— Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски, — говорит женщина.

А вот со своими соседями стрелок почему-то не общался, даже почти не пересекался.

— Да, я всего раз восемь его за год видела. Не общался он со мной, — удивилась вопросам «КП» соседка Манюрова.

— У него была в Москве девушка Маша. Он с ней долго встречался, — рассказала другая соседка. — Мать его забрали на машине ФСБ в Москву.
Напомним, что в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. По предварительной информации Следственного комитета, стрелок действовал в одиночку. Мотивы злоумышленника пока неизвестны: во время вооруженного сопротивления он был ликвидирован спецназом.

Источник: nsk.kp.ru

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От редакции

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Аноним, 20 декабря 2019 14:19
Ща будут мать пытать значит

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