За смерть мотоциклиста и его пассажира на ул. Ленина грозит до трех лет тюрьмы виновному в Бердске

По предварительной версии правоохранителей, в смерти мотоциклиста и его пассажира виновен водитель ВАЗ-2109. Однако в полиции сообщили: уголовное дело возбуждено в отношении виновного лица по части 5 ст. 264 УК РФ.

На место смертельного ДТП в Бердске возле ТЦ «Европа» было много людей

Правоохранительные органы 7 октября 2019 года возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ в отношении лица, виновного в смертельном ДТП, произошедшем 1 августа на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. Напомним, авария ВАЗ-2109 и мотоцикла, произошла поздним вечером. Байкер скончался мгновенно, а его пассажир боролся за жизнь неделю в реанимации ЦГБ Бердска. Но умер. Водитель ВАЗ-2109 повредил ноги, его врачи отпустили на домашнее лечение.

— В настоящее время ведется следствие, по окончании которого материалы будут переданы в суд, — сообщили «курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сегодня,

По предварительной версии, в смертельной аварии мотоцикла и ВАЗ 2109 виновен водитель «жигулей», который двигался по улице Ленина со стороны улицы Лелюха с левым поворотом на улицу Первомайская. Напомним, байкер врезался в «Ладу» и погиб. Очевидцы говорят о бешеной скорости мотоцикла, водителя которого после лобового удара о ВАЗ, отбросило на 50 метров вперед.

Пассажир мотоцикла отлетел еще дальше. Его, не подающего признаков жизни, но живого госпитализировала «скорая». Увезли в больницу и водителя «Лады».

Кроме правоохранителей на место происшествия выезжали пожарные — была угроза воспламенения разлитого топлива. К утру воскресенья дорогу помыли. Разлетевшийся на куски мотоцикл, лежавший прямо на «зебре» к ТЦ «Европа» и сложившуюся гармошкой «Ладу» эвакуировали еще ночью.

— Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 нарушил пункт 13.4 ПДД. Осуществляя на перекрёстке левый поворот/разворот, он не предоставил преимущественного права в движении двигавшемуся навстречу мотоциклисту. Погибший на месте 33-летний водитель мотоцикла ранее был лишен прав управления. Водитель ВАЗ-2109 был трезв. Кроме того, у мотоцикла не было государственных регистрационных знаков. К тому же было темное время суток. Это не говорит о вине какого-либо участника происшествия, но является сопутствующими нарушениями. Следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела после предварительной проверки происшествия, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Шкабарня.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» почему удар пришёлся в лоб, а не в бок автомобиля, если водитель ВАЗа не уступил дорогу мотоциклисту, представитель пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области отметил, что следственно-технические экспертизы покажут, как на самом деле произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Тем временем, 34-летний пассажир мотоцикла находится в реанимации бердской ЦГБ.

— Состояние его тяжелое, мужчина находится в реанимации. Водитель ВАЗ 2109 находится на домашнем лечении. Его состояние здоровья удовлетворительное, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра бердской ЦГБ Елена Малиновская 12 августа.

Напомним, место жуткого ДТП составило порядка 100 метров. Две полосы дороги полицейские перекрыли. Но пробок не было — около полуночи в субботу машин в Бердске немного. Но зеваки стояли толпами по обе стороны улицы. Мотоцикл Yamaha разорвало на части. Детали разбросаны на десятки метров вокруг места ДТП напротив ТЦ «Европа». Отдельно валяются бак, зеркала, колеса, а также обувь и экипировка ехавших на байке. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что мотоцикл «ревел» на бешеной скорости.

Тело мотоциклиста у края дороги накрыли одеялом. Пришли его друзья. По словам очевидцев, пассажира мотоцикла отбросило еще дальше — почти до следующего светофора на перекрестке улиц Ленина и Лелюха.

Передняя часть автомобиля — всмятку. Салон сложился гармошкой. Передние колеса и руль вывернуты. Бампер, отлетев, повис на столбе дорожного знака «пешеходный переход».

Справка

УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, —

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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