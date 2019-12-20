Пикет из пяти человек в поддержку Грудинина охраняли с автоматами бойцы Росгвардии в Бердске

Собравшиеся потребовали остановить травлю главы совхоза имени Ленина: «Грудинина просто прижали к ногтю, ниже плинтуса собрались опустить!».

Пикет состоялся днем 20 декабря

Бойцы Росгвардии с автоматами охраняли пикет из пяти человек в поддержку Грудинина в Бердске.

Акция началась в 12 часов 20 декабря у здания городского Дома культуры на улице Ленина. В ней приняли участие пять человек, еще четверо в жилетах КПРФ раздавали листовки прохожим.

Перед началом мероприятия к памятнику Ленину прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, один из бойцов был вооружен автоматом. Стражи правопорядка проверили документы у собравшихся и удалились.

Пикетчики развернули красные флаги и баннер в поддержку Павла Грудинина.

«Грудинина просто прижали к ногтю, ниже плинтуса собрались опустить!», — заявил лидер бердской ячейки КПРФ Сергей Бессонов.

Собравшиеся также выразили поддержку экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

«В СМИ продолжается травля Левченко, хотя он и не губернатор уже, надо его додавить. Дело в том, что при Левченко почему-то в два раза вырос бюджет Иркутской области. Начали разбираться. А он там прижал, тут прижал, «черных лесорубов» прижал. Деньги, которые шли мимо казны — пошли в бюджет. А раз в бюджет — значит у кого-то мимо кармана. Отсюда недовольство, отсюда заказ — убрать», — также заявил Бессонов.

Акция продлилась полтора часа. За время её проведения происшествий не произошло.

Автор видео Антон Каликанов

