Как подать заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на ребенка?

Если родитель не исполняет эту обязанность, средства на содержание ребенка (алименты) можно взыскать через суд, в частности в порядке приказного производства

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если родитель не исполняет эту обязанность, средства на содержание ребенка (алименты) можно взыскать через суд, в частности в порядке приказного производства. С заявлением о вынесении судебного приказа можно обратиться при условии, что требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей не связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц (п. п. 1, 2 ст. 80 СК РФ; ч. 1 ст. 121, абз. 5 ст. 122 ГПК РФ).

Однако на основании судебного приказа нельзя взыскать, например, алименты в твердой денежной сумме или одновременно в долях от дохода родителя и в твердой сумме. В этих случаях алименты подлежат взысканию в порядке искового производства (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56).

Чтобы подать заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Составьте заявление о вынесении судебного приказа

Заявление о вынесении судебного приказа составляется письменно и должно содержать, в частности, следующие сведения (п. 1 ч. 1 ст. 23, ч. 1, 2 ст. 124 ГПК РФ):

1.Наименование суда, в который подается заявление: дела о выдаче судебного приказа рассматриваются мировыми судьями.

2.Фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) взыскателя алиментов, его место жительства.

3.Фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) должника, его место жительства, а также, если известны, дату и место рождения, место работы.

4.Требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано.

5.Документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя.

6.Перечень прилагаемых к заявлению документов.

При этом требование, изложенное в заявлении о вынесении судебного приказа, должно быть бесспорным. Таковым оно является, если подтверждается письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, или если признается должником (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62).

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или его представителем, имеющим соответствующие полномочия (ч. 3 ст. 124 ГПК РФ).

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы

К заявлению о вынесении судебного приказа необходимо приложить документы, подтверждающие обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, и обоснованность заявленных вами требований. В зависимости от обстоятельств дела к таким документам относятся, в частности (п. п. 5, 6 ч. 2, ч. 3 ст. 124 ГПК РФ):

1)копия свидетельства о заключении или расторжении брака;

2)копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

3)копия свидетельства об установлении отцовства или иного документа, подтверждающего родительство должника;

4)документы о наличии у должника доходов (при наличии таких документов);

5)справка о регистрации ребенка по месту жительства взыскателя;

6)копия документа, удостоверяющего полномочия представителя (в случае подачи заявления представителем).

При подаче заявления уплачивать госпошлину не нужно (ст. 89 ГПК РФ; пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

Шаг 3. Подайте заявление в суд и дождитесь рассмотрения дела

Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на ребенка подается мировому судье по месту жительства должника или по вашему месту жительства (п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 28, ч. 3, 10 ст. 29, ч. 1 ст. 123 ГПК РФ).

Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней со дня его поступления в суд без вызова должника и взыскателя и проведения судебного разбирательства (ч. 1, 2 ст. 126 ГПК РФ).

Однако при наличии установленных оснований, например если требование не подтверждено документами, судья возвратит заявление или откажет в его принятии в течение трех дней со дня поступления заявления (ч. 1, 3, 4 ст. 125 ГПК РФ).

Копию вынесенного судебного приказа суд обязан выслать должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения (ст. 128 ГПК РФ).

При поступлении в установленный срок возражений от должника судья отменит судебный приказ. В этом случае требование о взыскании алиментов может быть предъявлено в порядке искового производства (ст. 129 ГПК РФ).

Шаг 4. Получите судебный приказ о взыскании алиментов на ребенка

Если от должника не поступят возражения, судья выдаст вам второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению.

По вашей просьбе суд может направить судебный приказ для исполнения судебному приставу-исполнителю (ч. 1 ст. 130 ГПК РФ).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права