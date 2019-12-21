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Красота / Общество

Губительная красота: После введения филлера губы почернели и ткани начали отмирать

10:16 21.12.2019 Фото: pxhere.com
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Инцидент произошел в Глазго. Женщина по имени Карен Маккрайммон решила увеличить губы и отправилась сделать эту процедуру в известную местную клинику, но «что-то пошло не так».

Губительная красота: После введения филлера губы почернели и ткани начали отмирать
После введения филлера, у пациентки возникло ощущение, будто ей имплантировали мяч для гольфа

Если бы не оперативная помощь медиков, жительница Шотландии могла бы остаться без части лица из-за непрофессионализма врачей клиники красоты, увеличивших ей губы.

Инцидент произошел в Глазго. Женщина по имени Карен Маккрайммон решила увеличить губы и отправилась сделать эту процедуру в известную местную клинику Contours Clinic. Однако совсем скоро британке стало понятно, что «что-то пошло не так».

После введения филлера, у пациентки возникло ощущение, будто ей имплантировали мяч для гольфа. Впрочем, не меньший шок возник и у самого доктора, который увидел, как у женщины моментально распухли губы. С такой реакции в клинике до этого не сталкивались.

Однако на следующий день ситуация ухудшилась. Губы пациентки посинели, а десны и вовсе стали черными. Как выяснилось, у женщины в районе губ образовалась огромная гематома, повредившая вены и артерии на лице. Это, в свою очередь, привело к отмиранию тканей.

Благодаря оперативным действиям врачей Маккрайммон удалось помочь, в противном случае она могла бы лишиться части лица, отметили медики.

Источник: МедикФорум

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