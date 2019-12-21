Захотелось выпить: ограбил супермаркет на бутылку водки житель Новосибирска

Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 35 лет.

Проводится расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения

18 декабря в 15.02 в полицию поступило сообщение о грабеже в магазине на улице Вертковской в Ленинском районе, где один из посетителей открыто похитил алкогольную продукцию, сообщает сайт ГУ МВД по НСО. Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 35 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.