Захотелось выпить: ограбил супермаркет на бутылку водки житель Новосибирска

18 декабря в 15.02 в полицию поступило сообщение о грабеже в магазине на улице Вертковской в Ленинском районе, где один из посетителей открыто похитил алкогольную продукцию, сообщает сайт ГУ МВД по НСО. Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 35 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 35 лет.
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