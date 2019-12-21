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$3 млрд выплатит «Газпром» Украине

11:38 21.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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Долг будет погашен деньгами, а не газом, что предлагалось ранее в ходе консультаций.

$3 млрд выплатит Газпром Украине
Помощник Зеленского заявил, что «Газпром» выплатит Украине $3 млрд

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях, — сообщил Ермак украинскому телеканалу «Общественное телевидение». — Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража».

Он также сообщил, что долг будет погашен деньгами, а не газом, что предлагалось ранее в ходе консультаций.

Ранее представитель «Газпрома» сообщил журналистам, что в пятницу стороны подписали протокол по транзиту газа и урегулированию взаимных требований. Офис президента Украины Владимира Зеленского проинформировал, что подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Источник: ТАСС

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От редакции

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1, 21 декабря 2019 12:12
Ну опять "братский народ" на шею себе садим( цензурных слов нет

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