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Не удержался и взял взятку в 300 тысяч рублей начальник судебных приставов в Черепанове

12:06 21.12.2019 Фото: Pixabay
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Теперь уже экс-начальник получил от должника денежные средства за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества.

Не удержался и взял взятку в 300 тысяч рублей начальник судебных приставов в Черепанове
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту получения взятки экс-начальником отдела судебных приставов по Черепановскому району

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки), сообщает СК по НСО.

По данным следствия, 09 октября 2019 года в утреннее время 42-летний начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области находясь в автомобиле у дома, расположенного по ул. Романова в городе Черепаново получил от должника денежные средства в размере 300 тыс. рублей за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества. После получения денежных средств 42-летний начальник был задержан на месте сотрудниками полиции.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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