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За пожилыми людьми и инвалидами будут долговременно ухаживать по нацпроекту

17:58 22.12.2019 Фото: pixabay.com
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Проект включает в себя сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме.

За пожилыми людьми и инвалидами будут долговременно ухаживать по нацпроекту
В Новосибирской области стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами

Новосибирская область вошла в число участников пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами в 2020 году. Система реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами включает в себя сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме. Планируется на базе комплексных центров социального обслуживания населения создать территориальные координационные центры, обеспечивающие межведомственное взаимодействие на территории муниципальных районов и городских округов между участниками системы долговременного ухода – медицинских организаций, социальных учреждений и некоммерческого сектора.

Неотъемлемой частью пилотного проекта является профессиональное обучение правильному уходу – как специалистов, участвующих в оказании социальных услуг, так и родственников, в семьях которых проживают пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в помощи. Среди ключевых направлений – информационное сопровождение мероприятий в ходе создания системы долговременного ухода. С этой целью будет создан единый региональный call-центр.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: nso.ru

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