Дали срок: помогала худеть толстушкам на 20 кило с помощью китайский таблеток жительница Новосибирска



В составе таблеток, которые продавала жительница Новосибирска, обнаружили запрещенное вещество, не указанное на упаковке

Хозяйка новосибирского велнес-клуба Любовь Чичикова (фамилия изменена. — Прим. ред.) построила бизнес на быстром похудении с помощью китайских чудо-таблеток. Но из-за этого чуть не попала в колонию на три года. Как погоня за красотой чуть не привела женщину в тюрьму, — в материале КП-Новосибирск.

С 2000-х годов Любовь боролась с проблемой лишнего веса, но стойкого успеха добиться не могла. Однако в конце концов нашла решение — таблетки помогли ей сбросить около 20 килограммов за месяц. Так женщина и решила делать бизнес: пять лет назад зарегистрировала ИП и открыла клуб для толстушек в Ленинском районе. Судя по отзывам на «Флампе» и фото клиенток в соцсетях, эффект был существенный — женщины сбрасывали от 12 до 15, а то и все 20 кило за месяц! 35-летняя бизнесвумен призналась: одной из самых востребованных услуг были китайские таблетки для похудения.

— Самый хороший результат я получила c таблетками из Китая — тогда я скинула около 20 килограммов, похудев до 51 кило. Затем нашла другие капсулы с натуральными биодобавками и стала заказывать для себя и подруг. Мы периодически скидывались и приобретали партию на казахстанском сайте, пока 22 ноября 2017 года наш клуб не взяли штурмом бойцы СОБРа, — рассказала КП-Новосибирск стройная Люба.

Женщина не подозревала, что в «чудо-капсулах» содержится запрещенное к ввозу и свободной продаже в нашей стране вещество сибутрамин — ни на сайте магазина, ни на упаковках таблеток в составе оно указано не было. Это знали только на таможне. За полгода до задержания они отследили первую посылку и сообщили в полицию. Наркополицейские прослушивали телефоны хозяйки велнес-клуба — в разговорах с подругами она рекламировала подругам таблетки, не скрывая побочных эффектов. По словам подсудимой, капсулы отбивают аппетит, но развивают сухость во рту — хочется пить много воды.

— Как только я получила посылку и расписалась, начались «маски-шоу» с СОБРом, они даже ворвались в массажный кабинет. Я была в шоке от обвинений. Присутствовавший таможенник мне рассказал, что в капсулах содержится сибутрамин. Потом в 7 часов утра провели обыск в квартире, перепугали детей. Начали допрашивать, давить, я сказала: «Эти капсулы действуют, от них есть результат». А следователи расценили это так, что я якобы знала, что там есть сибутрамин, — говорит Любовь.

По данным помощника прокурора Ленинского района Сергея Лукьянова, у женщины была изъята посылка с капсулами для похудения весом в полкилограмма. Подсудимая успела продать несколько капсул, выручив за 3 грамма более 2 тысяч рублей. Одной из покупательниц была женщина, которой диетолог прописал другой препарат, но по совету массажистки она решила перейти на капсулы, которые оказались запрещенными.

— Доказательства обвинения по делу смешные, а все свидетели в мою защиту говорят, что я не знала об этом сибутрамине, но судья не обращает внимания. На пачках написано, что состав натуральный, в каждой пачке есть вкладыш — нигде ничего про сибутрамин не сказано, — возмущена Любовь.

Суд учел положительные характеристики и наличие малолетних детей, назначив три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Женщина сперва хотела обжаловать приговор, но после совета юриста отказалась от этой идеи.

— Мне дали три года, я до сих пор в шоке от нашего правосудия. Мне следователь на допросе говорила: если б я заказывала в России, то ничего не было бы, — добавляет Любовь.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Худеть по-русски»

Диетологи утверждают: лекарства с сибутрамином эффективно помогают похудеть, но не стоит идти на риск, заказывая вещества из-за границы. Препараты, содержащие это сильнодействующее вещество, разрешены в России к покупке строго по рецепту врача.

— Эти препараты имеют показания и противопоказания, сибутрамин может навредить в сочетании с антидепрессантами и психоактивными веществами, опасен для пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Я назначаю эти препараты уже 15 лет, результаты прекрасные, — прокомментировала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

Источник: nsk.kp.ru