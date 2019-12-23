Подарят Новый год 200 больным туберкулезом детям жители Бердска

Последний день собирали подарки для больных туберкулезом детей жители Бердска. Они принесли в редакцию «Курьера» 100 подарков. Передавали деньги. Вместе с перечислениями на карту Сбербанка получилось 77 020 рублей.
В очередной раз принесли пакеты с шапками, футболками, носочками, памперсами, зубными щетками, раскрасками бердские Снегурочки. Они рассказали, что фирма «Бастет», где они закупали детские товары не только сделала им скидку, но и предоставила бесплатно некоторые вещи.
Много людей и молодых, и пожилых, отказавшиеся называть свои имена, приносили канцелярские товары, раскраски, конфеты, новогодние наборы.
Вячеслав передал детям три упаковки подгузников. Анна Святославовна — три сладких подарка и канцтовары. М. Малиновская — три сладких подарка. 10-летний Матвей Ляскин принес красочные детские книги и канцтовары.
Все сотрудники Центра размещения муниципального заказа собрали для больных ребятишек сладкие подарки и канцелярские принадлежности.
— Новый Год самый особенный праздник. С этим праздником связаны самые смелые мечты и надежды. На чудо надеются не только дети, но и взрослые. Даже само ожидание новогодних праздников наполнено сказочной атмосферой. Дети затаив дыхание всегда ждут подарки. Из новостной ленты городского сайта «Курьер.Среда.Бердск» мы узнали об акции и единогласно решили принять личное участие в ней. Мы передаем подарки и делимся своим теплом с детками. Очень хотим поселить в их маленьких сердцах праздник! — рассказала рукоковдитель Центра размещения муниципального заказа Бердска Ольга Комарова.
Студенты медколледжа принесли два пакета с подгузниками и подарками.
Постоянные участники благотворительной акции Константин и Алена Толоконниковы передали деткам 10 новогодних подарков, средства личной гигиены и подгузники.
Елена принесла в редакцию пять подарков и сувениры, Марина Анатольевна — сладкие подарки. Коллектив ООО «Одиссей» доставил 43 сладких подарков.
Пять пакетов с подарками передали ученики 8 и 10 классов школы №2. Ольга — сладкий подарок.
Волонтер Вячеслав Останин приезжал за подарками утром 21 декабря. Вместе с ним мы закупили конфеты и шоколад для других 100 подарков. А также игрушки для детей от 1 года до 14 лет.
Утренник в туберкулезной больнице пройдет 24 декабря в 10.00, в санатории — 25 декабря в 11.00.
Благодарим! Cпасибо и низкий поклон:
Дмитрий Рудольфович — 1000 рублей. Спасибо!
Наталья Яковлевна — 200 рублей. Спасибо!
Евгений Витальевич — 70 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!
Елена Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 300 рублей. Спасибо!
НАО «Харменс» — 5000 рублей. Спасибо!
Евгения Романова — 500 рублей. Спасибо!
Оксана Сергеевна — 250 рублей. Спасибо!
Сергей Иванович Каршеник — 3000 рублей. Спасибо!
Александр Никифорович Башкатов — 500 рублей. Спасибо!
Анастасия Владимировна — 300 рублей. Спасибо!
Екатерина Сергеевна — 500 рублей. Спасибо!
Илья Сергеевич — 4000 рублей. Спасибо!
Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!
Людмила Викторовна — 1200 рублей. Спасибо!
Ольга Николаевна — 150 рублей. Спасибо!
Екатерина Артемьевна -500 рублей. Спасибо!
Марина Викторовна — 500 рублей. Спасибо!
Тамара Павловна Лапа — 500 рублей. Спасибо!
Наталья Владимировна — 500 рублей. Спасибо!
Владимир Олегович — 500 рублей. Спасибо!
Вероника Юрьевна — 500 рублей. Спасибо!
Мария Константиновна — 500 рублей. Спасибо!
Елена Юрьевна — 500 рублей. Спасибо!
Алексей Владимирович — 5000 рублей. Спасибо!
Ирина Николаевна — 300 рублей. Спасибо!
Елена Геннадьевна — 1000 рублей. Спасибо!
Дмитрий Владимирович — 2000 рублей. Спасибо!
Мария Поликарповна — 500 рублей. Спасибо!
Просто бабушка — 1000 рублей. Спасибо!
Илья Золотарев — 500 рублей. Спасибо!
Марина Николаевна — 1000 рублей. Спасибо!
Валентина Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!
Римма Ивановна — 500 рублей. Спасибо!
Аноним — 2000 рублей. Спасибо!
Юрий Владимирович — 6000 рублей. Спасибо!
Галина Алексеевна — 150 рублей. Спасибо!
Аноним — 1000 рублей. Спасибо!
Надежда Боровикова — 1000 рублей. Спасибо!
Альбина Георгиевна — 200 рублей. Спасибо!
Галина Анатольевна — 500 рублей. Спасибо!
Анна Сергеевна — 1000 рублей. Спасибо!
Инга Анатольевна — 400 рублей. Спасибо!
Галина Дмитриевна — 1000 рублей. Спасибо!
Александр Михайлович — 5000 рублей. Спасибо!
Вадим Владимирович — 200 рублей. Спасибо!
Бердчанка с внуком (не стали называть имена) принесли в редакцию — 5000 рублей. Спасибо!
Максим Павлович — 1000 рублей. Спасибо!
Вера Владимировна — 500 рублей. Спасибо!
Елена Николаевна — 500 рублей. Спасибо!
Алла Викторовна — 300 рублей. Спасибо!
Владимир Иванович Д. — 1000 рублей. Спасибо!
Бабушка — 1000 рублей. Спасибо!
РОО «Дружба» Татжикистана — 1000 рублей. Спасибо!
Супруги-пенсионеры — 3000 рублей. Спасибо!
Нелюбина Анастасия — 500 рублей. Спасибо!
Наталья Сергеевна — 1000 рублей. Спасибо!
Аноним — 1000 рублей. Спасибо!
Семья Лукьяновых — 500 рублей. Спасибо!
Анатолий Макаров — 500 рублей. Спасибо!
Роман Юрьевич — 400 рублей! Спасибо
Елена Николаевна — 500 рублей! Спасибо