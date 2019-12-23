Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год?

Продажа пиротехнических изделий возможна только в специализированных торговых точках, так как это товар повышенной опасности для окружающих.

Как выбрать безопасную пиротехнику

В преддверии Нового года, празднование которого сопровождается использованием фейерверков и новогодних салютов, Роспотребнадзор обращает внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий.

Продажа пиротехники, новогодних салютов и фейерверков регулируется Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности пиротехнических изделий», ТР ТС 006/2011, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000г. № 512 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий», Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.2001г «О лицензировании отдельных видов деятельности», Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.98г. № 55 и др. нормативными актами.

Продажа пиротехнических изделий возможна только в специализированных торговых точках, так как это товар повышенной опасности для окружающих. Все пиротехнические изделия должны быть сертифицированы. Изделия IV-V-го классов опасности реализуются только при наличии лицензии, изделия I-III класса опасности реализуются без лицензии. Продавцы пиротехнических изделий должны пройти обучение и аттестацию по безопасному обращению с таким специфическим товаром, при продаже грамотно проконсультировать покупателей об использовании пиротехники, т. е предоставить всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности.

Опасно покупать пиротехнические изделия в местах несанкционированной торговли, в связи с тем, что никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции.

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия.

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар. На упаковке пиротехнического изделия также должна быть указана информация о сроке годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя (для российских предприятий) или уполномоченного исполнителя.

К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации), содержащая выделенным шрифтом текст об опасности пиротехнических изделий и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе пиротехнических изделий или потребительской упаковке на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом.

Текст прилагаемой инструкции по применению совместно с надписями на потребительской упаковке должен содержать информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны.

Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо. При отборе фейерверков не следует брать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем.

Для удобства покупателей на упаковке должна быть указана группа изделий, к которой относится данный фейерверк, и индивидуальный артикул изделия.

Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более +30°C) вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов; не следует носить их в кармане и провозить в автомобиле. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах и используя нагревательные приборы (например, бытовые фены).

В случае обнаружения фактов продажи пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям безопасности, потребитель вправе обратиться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора.

Источник: Роспотребнадзор