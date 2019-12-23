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Здоровье / Общество

Лекарство от красной волчанки анифролумаб запускают в продажу

14:28 23.12.2019 Фото: pixabay.com
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Результаты, полученные в этом году, продемонстрировали высокую эффективность нового лекарства анифролумаб у людей.

Лекарство от красной волчанки анифролумаб запускают в продажу
Лекарство от красной волчанки анифролумаб запускают в продажу

Обнародованы результаты заключительной фазы клинического исследования с участием пациентом с системной красной волчанкой. Тестируемый препарат показал высокую эффективность. Вскоре лекарство от этого тяжелого аутоиммунного заболевания появится в продаже. Отчет о работе опубликован в New England Journal of Medicine (NEJM).

Участие в трехлетнем исследовании приняли 362 пациента в возрасте от 18 до 70 лет со средней и тяжелой формой системной красной волчанки. Клинические испытания третьей фазы были поделены на два этапа. Результаты, полученные в этом году, продемонстрировали высокую эффективность нового лекарства анифролумаб у людей.

Анифролумаб — это человеческое моноклональное антитело, чувствительное к белку интерферона первого типа. Именно он провоцирует воспалительный процесс в организме. Терапия препаратом блокирует рецепторы интерферона во всех клетках, тем самым снижая активность заболевания.

В рамках второго этапа исследования добровольцы получали 300 мг анифролумаба внутривенно каждые 4 недели в течение 48 часов.

Через 52 недели после начала курса лечения у большинства пациентов наступило улучшение. Им снизили дозы поддерживающих состояние стероидов. Было также зафиксировано меньше обострений в течение всего года.

После того, как ученые получат все необходимые документы, препарат поступит в продажу.

Системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система воспринимает клетки организма человека как чужеродные. В результате она разворачивает против них иммунный ответ и провоцирует поражение органов.

Выживаемость через 10 лет после постановки диагноза составляет 80%, через 20 лет — 60%. Заболевание чаще диагностируют у женщин.

Источник: blog.mednote.life

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