15 миллиардов рублей потратит правительство России на «русификацию» самолёта SuperJet

Суперджет SSJ-100

Минпромторг планирует потратить еще почти 15 млрд руб. на разработку самолета SSJ-New «с максимальным импортозамещением». Общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 млрд руб. И эта сумма не окончательная.

На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб.

Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря, свидетельствует информация из базы данных СПАРК. На момент написания материала тендер на эти работы объявлен не был.

В частности, министерство готово заплатить 14,867 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем (шифр SSJ-NEW-2020). Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Разработка обновленного самолета — часть госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

В Минпромторге РБК подтвердили информацию о финансировании научно-исследовательских работ. «Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», — сообщили в министерстве.

Единственным разработчиком и производителем суперджетов являются «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Каким будет «новый русский» SSJ

Проект SSJ-New инициировал Минпромторг несколько лет назад после введения против России западных санкций. Он предполагает модификацию самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Планируется, что доля российских компонентов составит 50–60%. Одновременно с импортозамещением компонентов будут также совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

Планируется, что самолет SSJ-New будет создан к 2024 году.

Сколько стоит первый этап разработки

В мае 2019 года Минпромторг подписал с ГСС контракт на НИОКР по программе Superjet c максимальным импортозамещением на 3,5 млрд руб. Заказ на выполнение НИОКР по этой программе Минпромторг разместил 11 апреля, срок завершения работ установлен до 15 декабря. ГСС должны были представить министерству пояснительную записку, схемы, техзадания, план испытаний, предварительные расчеты, электронные модели, конструкторскую документацию, технические акты и протоколы испытаний моделей и т.п.

В Минпромторге и ГСС заявили РБК, что контракт на 2019 год выполнен своевременно и в полном объеме. При этом, как рассказали РБК в министерстве, контракты на 3,5 млрд и 15 млрд руб. — это первый и второй этапы выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе SSJ-New, но будет и третий.

«В 2021 году планируется заключение нового контракта на продолжение работ по выпуску комплекта рабочей конструкторской документации», — сообщили в министерстве. Стоимость контракта по третьему этапу научно-исследовательских работ в Минпромторге назвать отказались.

Зачем нужен «русифицированный» Superjet

Импортозамещение может быть актуально в нескольких случаях. Во-первых, если есть риск потерять доступ к той или иной технологии или тем или иным комплектующим, но для проекта это пока неактуально, пояснил РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Во-вторых, продолжает эксперт, привлекательной для производителей выглядит возможность снижения стоимости систем, этого можно добиться «с учетом существующего курса национальной валюты», считает Пантелеев. Но, по его словам, экономия будет возможна лишь в случае развертывания серийного производства. В-третьих, импортозамещение уместно в случае улучшения с его помощью основных характеристик новых систем: снижение массы, повышение надежности, расширение функциональных возможностей, подчеркнул эксперт.

Помимо российских госструктур, «русифицированная» версия самолета может быть привлекательна для зарубежных покупателей, находящихся под американскими санкциями, отметил Пантелеев. Прежде всего для Ирана, у которого есть проблемы с обновлением парка гражданской авиации, напомнил он. «В апреле 2018 года две иранские авиакомпании уже обозначили свое намерение приобрести 40 самолетов SSJ100 в «русифицированной» версии, суммарная же потребность иранского рынка явно выше», — заключил он.

Что такое ГСС

«Гражданские самолеты Сухого» — компания-производитель Superjet 100 и Sukhoi Business Jet. Компания входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая принадлежит «Ростеху».

Несмотря на ежегодный рост выручки, последние пять лет компания остается убыточной. Чистый убыток по МСФО по итогам 2018 года составил около 6,8 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. В 2019 году, как выяснил РБК, компания не смогла выполнить годовой план продаж.

Источник: РБК