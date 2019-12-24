Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое

Хирурги разрезали брюшную стенку, желудок и извлекли ком из мальчика

В больнице Нового Уренгоя врачи вынули из желудка ребенка инородное тело, которое оказалось большим волосяным комом. Необычная находка поразила даже бывалых докторов.

Шестилетнего пациента в клинику доставили в начале месяца с сильными болями в животе. Компьютерная томография и гастроскопия показали, что причина недомогания — трихофитобезоар длиной 18 сантиметров и около восьми сантиметров в объеме.

«Инородные тела попадают в организм с пищей или из-за вредных привычек (например, если человек любит жевать волосы), не перевариваются, а накапливаются и становятся со временем плотными комками, все увеличиваясь в размерах», — пояснили в новоуренгойской центральной городской больнице.

Хирурги разрезали брюшную стенку, желудок и извлекли ком.

Сейчас маленький пациент уже выписан из больницы.

«Мне приходилось удалять безоары у взрослых. Случаи были связаны с неумеренным употреблением хурмы, а вот удалять такое образование у ребенка пришлось первый раз», — говорит врач-хирург с 25-летним стажем Андрей Леус.

Такие инородные образования в желудочно-кишечном тракте очень опасны: они могут вызывать непроходимостью, обезвоживание, язву и даже остановку сердца.