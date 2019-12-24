24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента

10:28 24.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Если пациент находится без сознания, в тяжелом состоянии, в том числе и в палате интенсивной терапии, решение о его посещении принимает завотделением.

Минздрав разместил для общественного обсуждения правила посещения больных, находящихся в стационарах, родственниками. В новой редакции правил появилось условие, что к больному одновременно могут прийти не более двух его родственников или знакомых.

Минздрав уже несколько раз корректировал общие требования к организации посещения больных. Так, в предыдущей редакции, которая была представлена на общественное обсуждение, предлагалось пускать к больным, в том числе и находящимся в реанимации, не только из самых близких людей, но и соседей, приятелей, коллег по работе и т.д.

В больничные палаты нельзя будет приносить музыкальные инструменты, а также приходить большой компанией.

Категорически нельзя было приходить посетителям с признаками инфекционных заболеваний, алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Не разрешалось в присутствии пациента распивать спиртные напитки и курить. В новой редакции ничего этого нет, зато уточнено, что руководство медучреждения определяет специальные места для посещения пациентов. Например, это может быть палата, зал, холл, коридор или рекреация, прилегающая к медицинской организации.

В местах посещения должны быть созданы комфортные условия — установлены диваны, стулья. Посещение пациента осуществляется с учетом его состояния и личного согласия, соблюдения противоэпидемического режима и интересов персонала клиники.

Если пациент находится без сознания, в тяжелом состоянии, в том числе и в палате интенсивной терапии, решение о его посещении принимает завотделением. Нельзя приходить к пациентам, находящимся в боксированных отделениях и палатах, а также во время карантина. Также запрещено использовать в палате музыкальные инструменты и другие громкие средства.

Одновременное в палате может находиться не более двух посетителей одного пациента. Кому-то такое ограничение может показаться дискриминацией, но, как пояснила «РГ» директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович, в такой норме есть рациональное зерно. «Делается это для усиления эпидемического контроля — для блага самих пациентов и их посетителей. Люди же в больницах и так находятся с ослабленным иммунитетом, поэтому очень восприимчивы к вирусам. А, представляете, когда к человеку ввалится целая толпа посетителей. Кто-то из визитеров может чем-то болеть или быть переносчиком инфекции. Это может усугубить состояние больного. Поэтому минздрав все правильно делает, ограничивая число посетителей одновременно. Люди должны к этому относиться с пониманием. В конце концов родственники и близкие люди могут как-то договориться между собой и посещать больного по очереди», — отмечает она.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Разумно ограничение в количестве посетителей, как считаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
11:15 24-12-2019
Три томографа получат детские больницы Новосибирской области
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
11:03 24-12-2019
У вшивой горки очень много ДТП. Там ужасная колея!
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
11:00 24-12-2019
Клоун-мошенник снова в деле и собирает деньги на лечение детей в автобусах
БердскДопились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
10:45 24-12-2019
Допились: От белой горячки трех пациентов в месяц лечат врачи в наркологии Бердска
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
10:36 24-12-2019
Трихофитобезоар: инородное тело длиной 18 сантиметров извлекли из желудка 6 летнего ребенка в Новом Уренгое
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
10:34 24-12-2019
Не удобный маршрут у автобуса 109 к
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
10:30 24-12-2019
Смертельная болезнь передаётся через собак: её нельзя обнаружить у себя годами
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
10:28 24-12-2019
Новые правила посещения больных в стационаре: не более двух посетителей одного пациента
"Ушла сама": журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
10:15 24-12-2019
БердскВыдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска
10:00 24-12-2019
Выдадут квитанцию на оплату налога в мобильном офисе в МФЦ и ТЦ «Колорлон» Бердска