Ослушались совета Путина: выйдет на работу 31 декабря мэрия Бердска

Мэрия Бердска выйдет на работу в новогодний день 31 декабря. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня вице-мэр по социальной политике Сергей Носов. Он опроверг информацию о том, что они будут отдыхать в последний день года. Напомним, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что, возможно, примет такое постановление.
— Мэрия Бердска будет работать 31 декабря, — уточнил Сергей Анатольевич.
Также напомним, дал добро на выходной 31 декабря президент России Путин. Но при этом отметил, что решить это нужно в спокойном, рабочем режиме. Владимир Владимирович только приветствует такое решение.
Да, особенно женщинам
2. не могут организовать свой рабочий день, если работа осталась на последний день года. Понятно даже не очень умным людям, что никакой работы не будет, а всё плавно перейдёт во время препровождение, болтание по коридорам, самые догадливые начнут кучковаться и отмечать. Я всегда уважал тех своих начальников, которые не любили бестолковщины и заботились, чтобы подчинённые больше находились в семье, с детьми,