Ослушались совета Путина: выйдет на работу 31 декабря мэрия Бердска

В администрации города опровергли информацию о выходном дне в последний день года. Чиновники будут трудиться. Тогда как детским садам перенесли рабочий день на 28 декабря.

Мэрия Бердска

Мэрия Бердска выйдет на работу в новогодний день 31 декабря. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня вице-мэр по социальной политике Сергей Носов. Он опроверг информацию о том, что они будут отдыхать в последний день года. Напомним, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что, возможно, примет такое постановление.

— Мэрия Бердска будет работать 31 декабря, — уточнил Сергей Анатольевич.

Также напомним, дал добро на выходной 31 декабря президент России Путин. Но при этом отметил, что решить это нужно в спокойном, рабочем режиме. Владимир Владимирович только приветствует такое решение.